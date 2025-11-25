Κύπρος: Αεροσκάφος της Turkish Airlines απογειώθηκε από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και πέταξε πάνω από τη Λευκωσία

Το αεροσκάφος έγινε ορατό πάνω από περιοχή του Στροβόλου και της Λακατάμειας - Παραμένει άγνωστο αν οι κυπριακές αρχές είχαν ενημερωθεί για την πορεία του ή αν ζητήθηκε άδεια για διέλευση πάνω από ελεύθερες περιοχές