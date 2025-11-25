Ένας επιμελημένος οδηγός χρήσιμων, έξυπνων και μοδάτων τεχνολογικών συσκευών που καλύπτουν κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής, από τον απόλυτο προορισμό αγορών, το The Mall Athens.
Κύπρος: Αεροσκάφος της Turkish Airlines απογειώθηκε από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και πέταξε πάνω από τη Λευκωσία
Το αεροσκάφος έγινε ορατό πάνω από περιοχή του Στροβόλου και της Λακατάμειας - Παραμένει άγνωστο αν οι κυπριακές αρχές είχαν ενημερωθεί για την πορεία του ή αν ζητήθηκε άδεια για διέλευση πάνω από ελεύθερες περιοχές
Τουρκικό επιβατικό αεροσκάφος της Turkish Airlines φέρεται να πέταξε απόψε το βράδυ πάνω από ελεύθερες περιοχές της Λευκωσίας, προκαλώντας ανησυχία και ερωτήματα για τις συντεταγμένες της πτήσης και την ενημέρωση του FIR Λευκωσίας. Πρόκειται για την πτήση THY2AF, η οποία απογειώθηκε από το παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου με προορισμό την Αττάλεια.
Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, το αεροσκάφος πέταξε σε σχετικά χαμηλό ύψος πάνω από την ελεύθερη Λευκωσία και έγινε ορατό πάνω από περιοχή του Στροβόλου και της Λακατάμειας.
Η πορεία του αεροσκάφους όπως αποτυπώνεται σε διαδικτυακές εφαρμογές παρακολούθησης πτήσεων δείχνει ότι μετά την απογείωση από το παράνομο αερρδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου (Ερτζάν) δεν κατευθύνθηκε αμέσως προς τα τουρκικά παράλια, αλλά ακολούθησε τροχιά που το έφερε πάνω από τις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, πριν στραφεί προς Αττάλεια. Την ίδια διαδρομή παρουσιάζουν και χάρτες που αναρτήθηκαν σε ενημερωτικές ιστοσελίδες.
Η πτήση THY2AF απογειώθηκε γύρω στις 21:10 από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, γνωστό ως «Ερτζάν», με προορισμό το αεροδρόμιο της Αττάλειας, όπου και προσγειώθηκε λίγο μετά τις 22:00.
Το συγκεκριμένο δρομολόγιο εντάσσεται στη συνήθη αεροπορική σύνδεση μεταξύ κατεχόμενης Κύπρου και τουρκικών πόλεων, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρεί παράνομη, τόσο λόγω μη αναγνώρισης του παράνομου αεροδρομίου όσο και λόγω μη τήρησης των διαδικασιών της Σύμβασης του Σικάγο και της αρμοδιότητας του FIR Λευκωσίας.
Ερωτήματα για το FIR Λευκωσίας
Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν οι κυπριακές αρχές είχαν ενημερωθεί για την πορεία που ακολούθησε το αεροσκάφος ή αν ζητήθηκε άδεια για διέλευση πάνω από ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, δεν έχει διευκρινιστεί κατά πόσο το FIR Λευκωσίας ενημερώθηκε επισήμως για τη συγκεκριμένη πτήση, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες απορίες, δεδομένου ότι όλα τα πολιτικά αεροσκάφη στην περιοχή οφείλουν να συμμορφώνονται με τις οδηγίες του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Λευκωσίας.
Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο protothema.gr ότι τα τουρκικά επιβατικά που απογειώνονται από την Τύμπου προς τουρκικά αεροδρόμια συνήθως ακολουθούν διαδρομές πάνω από τα κατεχόμενα εδάφη και την ανοικτή θάλασσα, ώστε να αποφεύγεται η διέλευση πάνω από ελεύθερες περιοχές. Η αποψινή τροχιά, όπως αποτυπώθηκε στους χάρτες, φαίνεται να διαφοροποιείται από αυτή τη συνήθη πρακτική, γι’ αυτό και προκάλεσε εντύπωση.
Kλίμα αυξημένων τουρκικών προκλήσεων
Το περιστατικό σημειώνεται σε συγκυρία αυξημένων τουρκικών κινήσεων στον κυπριακό και ευρύτερο εναέριο χώρο. Προ ημερών καταγράφηκε και υπερπτήση τουρκικών μαχητικών πάνω από την κατεχόμενη Αμμόχωστο, γεγονός που ήδη είχε προκαλέσει αντιδράσεις στη Λευκωσία και επιβεβαίωσε ότι η Άγκυρα χρησιμοποιεί και τον εναέριο χώρο ως μέσο πολιτικοστρατιωτικής πίεσης.
Κυβερνητικές πηγέςανέφεραν πως αναμένεται να ζητήσουν πλήρη εικόνα από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα χαρακτηριστικά της πτήσης, το ύψος, την ακριβή διαδρομή και την ενδεχόμενη παραβίαση ελεγχόμενου εναέριου χώρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως αργά το βράδυ δεν είχε υπάρξει επίσημη δημόσια τοποθέτηση από τη Λευκωσία, κάτι που αναμένεται να γίνει όταν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των στοιχείων από τα ραντάρ και τις διεθνείς πλατφόρμες παρακολούθησης πτήσεων.
