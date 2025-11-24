Αυτή την Black Friday θα φωνάξεις… Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, με 1.500 δώρα!
Θεσσαλονίκη: Άνδρας εισβάλλει σε αυλή σπιτιού και κλέβει χριστουγεννιάτικα στολίδια - Δείτε βίντεο
Ο δράστης στην προσπάθειά του να αποσυνδέσει το καλώδιο του χριστουγεννιάτικου δέντρου πέφτει στο έδαφος
Βίντεο από κάμερες ασφαλείας τα ξημερώματα της Παρασκευής (14/11) καταγράφουν τη στιγμή που ένας άνδρας προσπαθεί να κλέψει χριστουγεννιάτικα στολίδια από αυλή σπιτιού στην περιοχή του Ρετζικίου στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με το thestival.gr, ο δράστης έκλεψε χριστουγεννιάτικα στολίδια και λαμπιόνια από δυο μονοκατοικίες της λεωφόρου Παπανικολάου.
Όμως, οι φωνές ενός κατοίκου τον ανάγκασαν να αφήσει στη μέση το έργο του.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο δράστης στην προσπάθειά του να αποσυνδέσει το καλώδιο του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σκοντάφτει και πέφτει στο έδαφος. Στη συνέχεια προσπαθεί να φύγει αλλά δυσκολεύεται να περάσει τα κάγκελα της περίφραξης του σπιτιού.
Στο τέλος επιβιβάζεται στο αυτοκίνητό του και τρέπεται σε φυγή. Ωστόσο, είχε ήδη φορτώσει το αυτοκίνητό του με λαμπιόνια και στολίδια συνολικής αξίας περίπου 300 ευρώ.
