Δείτε βίντεο: Σοβαρό τροχαίο στον Ε65 μετά από φωτιά σε χωράφι - Συγκρούστηκαν δύο οχήματα, ντεραπάρισε SUV
Οι επιβαίνοντες και των δύο αυτοκινήτων είναι καλά στην υγεία τους - Οι επιβάτες του τζιπ που αναποδογύρισε χρειάστηκαν τη βοήθεια άλλων οδηγών προκειμένου να απεγκλωβιστούν
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) στην Ε65 στο ρεύμα από Καρπενήσι προς Λαμία, όταν δυο ΙΧ συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα ένα SUV να ντεραπάρει.
Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίτερα είχε ξεσπάσει φωτιά σε ένα χωράφι κοντά στην Εθνική με αποτέλεσμα ο καπνός να εμποδίζει την ορατότητα.
Ένας αστυνομικός παρέπεμψε όλα τα οχήματα στην αριστερή λωρίδα με αποτέλεσμα τα δύο αυτοκίνητα να συγκρουστούν και να ντεραπάρει ένα μαύρο τζιπ.
Οι επιβαίνοντες και των δύο αυτοκινήτων είναι καλά στην υγεία τους.
Όπως φαίνεται σε βίντεο του lamianow.gr, οι επιβάτες του τζιπ που αναποδογύρισε χρειάστηκαν τη βοήθεια άλλων οδηγών προκειμένου να βγουν από το όχημα. Φαίνεται πως βγήκαν από το πορτμπαγκάζ
