Δείτε βίντεο: Σοβαρό τροχαίο στον Ε65 μετά από φωτιά σε χωράφι - Συγκρούστηκαν δύο οχήματα, ντεραπάρισε SUV

Οι επιβαίνοντες και των δύο αυτοκινήτων είναι καλά στην υγεία τους - Οι επιβάτες του τζιπ που αναποδογύρισε χρειάστηκαν τη βοήθεια άλλων οδηγών προκειμένου να απεγκλωβιστούν