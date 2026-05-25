Τραγωδία στη Λέσβο: Νεκροί δύο νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών, το μηχανάκι τους χτύπησε σε κολώνα
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στη διασταύρωση του δρόμου της Παναγιούδας προς τον περιφερειακό της Μόριας, στη Λέσβο, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδει «Τα ΝΕΑ της Λέσβου», ένα δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 18 ετών, κινούνταν με κατεύθυνση από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλήνη, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολώνα της ΔΕΗ.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα βίαιη, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο και των δύο επιβαινόντων. Το περιστατικό έχει προκαλέσει σοκ στην περιοχή, καθώς πρόκειται για δύο πολύ νεαρές ηλικίες.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας Μυτιλήνης, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά για την επιχείρηση περισυλλογής και την ασφαλή διερεύνηση του σημείου του δυστυχήματος.
Η Τροχαία Μυτιλήνης έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο νεαροί είχαν μεταβεί για βόλτα στην περιοχή της Θερμής και επέστρεφαν προς τη Μυτιλήνη.
