Εξιχνιάστηκαν επτά κλοπές σε Λαμία και Λιβαδειά, ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός
Η λεία τους περιλάμβανε χρυσαφικά, τιμαλφή, χρήματα και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας
Σε πλήρη εξιχνίαση επτά κλοπών από οικίες σε περιοχές της Λαμίας Φθιώτιδας και της Λιβαδειάς Βοιωτίας προχώρησαν αστυνομικές αρχές, έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας. Η λεία της εγκληματικής δράσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 38.000 ευρώ.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκε ένας αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό τουλάχιστον δύο ακόμη συνεργών του.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, το χρονικό διάστημα από τις αρχές Μαρτίου έως τα τέλη Απριλίου 2025, οι κατηγορούμενοι δρούσαν με την ίδια ή διαφορετική σύνθεση, διαπράττοντας συνολικά επτά κλοπές, εκ των οποίων πέντε στη Λαμία και δύο στη Λιβαδειά.
Τα μέλη της ομάδας εισέρχονταν στις οικίες παραβιάζοντας κυρίως μπαλκονόπορτες, ενώ για τη διευκόλυνση της δράσης τους χρησιμοποιούσαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του ταυτοποιηθέντος αλλοδαπού.
Η λεία τους περιλάμβανε χρυσαφικά, τιμαλφή, χρήματα και άλλα αντικείμενα μεγάλης αξίας, τα οποία αφαιρούσαν από τους παθόντες κατά την παράνομη δράση τους.
Σημειώνεται ότι ο βασικός κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στις 29 Απριλίου 2025 από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού Αττικής, για κλοπή από οικία κατά συναυτουργία.
Η προανάκριση ολοκληρώθηκε μεθοδικά από τις αρμόδιες αρχές, ενώ εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή των κατηγορουμένων και σε άλλες συναφείς υποθέσεις. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
