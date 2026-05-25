Απέπλευσε το Superrunner Jet από το λιμάνι της Πάρου με 30 επιβάτες, μετά την προσωρινή απαγόρευση
Η προσωρινή απαγόρευση απόπλου είχε επιβληθεί στο επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο Superrunner Jet έπειτα από επακούμβηση του καταπέλτη του στην μπίντα της προβλήτας κατά την πρόσδεση

Ήρθη η προσωρινή απαγόρευση απόπλου που επιβλήθηκε στο επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο Superrunner Jet έπειτα από επακούμβηση του καταπέλτη του στην μπίντα της προβλήτας κατά τη διαδικασία πρυμνοδέτησης στο λιμάνι της Πάρου.

Το πλοίο απέπλευσε κανονικά, μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού από ειδικό νηογνώμονα. 

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από Ραφήνα προς Άνδρο, Τήνο, Μύκονο, Πάρο, με τελικό προορισμό τη Νάξο.

Στο πλοίο επέβαιναν 30 επιβάτες και τρία Ι.Χ. οχήματα.
