Βανδάλισαν το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου
Άγνωστος έσπασε μέρος από τα γυαλιά του Αλεξανδρινού ποιητή - Άμεση αποκατάσταση από το Δήμο Αθηναίων
Άγνωστος προκάλεσε φθορά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου Καβάφη το οποίο κοσμεί τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο κέντρο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, έσπασε κομμάτι από τα γυαλιά του αγάλματος.
Ο Δήμος Αθηναίων, προχώρησε σε άμεση αποκατάσταση του αγάλματος όπως ενημέρωσε σε ανακοίνωσή του.
«Αποκαταστάθηκε το Σάββατο το πρωί, το άγαλμα του Καβάφη που είχε υποστεί βανδαλισμό, με την φροντίδα του γλύπτη και του χαλκοχύτη, σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Δήμου Αθηναίων. Η προστασία των μνημείων και των έργων τέχνης είναι προτεραιότητά μας. Θα συνεχίσουμε να φροντίζουμε την κοινή μας μνήμη» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.
