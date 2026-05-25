Επιχείρηση για τη διάσωση άνδρα που έπεσε από ύψος 10 μέτρων στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του - Στην επιχείρηση αναμένεται να συνδράμει και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διαθέτοντας drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή του Ναυαγίου, στη Ζάκυνθο, όταν άνδρας, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, έπεσε από ύψος περίπου 10 μέτρων, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επιχείρηση διάσωσης, καθώς η πρόσβαση στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχει τις αισθήσεις του, ενώ αναμένεται η ασφαλής μεταφορά του.

Στην επιχείρηση αναμένεται να συνδράμει και η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διαθέτοντας drone εξοπλισμένο με θερμική κάμερα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι έρευνες και ο εντοπισμός στο δύσβατο σημείο, καθώς σε λίγη ώρα αναμένεται να πέσει το σκοτάδι στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα ή για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

