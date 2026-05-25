«Μαϊμού» λογιστές στο Λουτράκι εξαπατούσαν πολίτες σε όλη την Ελλάδα, 386 υποθέσεις στο μικροσκόπιο
Χιλιάδες ευρώ από τηλεφωνικές απάτες – Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε δεκάδες υποθέσεις απατών και αποπειρών εξαπάτησης πολιτών, προχώρησε το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, έπειτα από πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ημεδαπών ηλικίας από 22 έως 44 ετών και ενός 24χρονου αλλοδαπού, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απάτης, πλαστογραφίας, παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, καθώς και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστοι συνεργοί τους.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, από την έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν από το 2024 έως και τον Ιούνιο του 2025, έχοντας διαπράξει συνολικά 32 περιπτώσεις απάτης και 354 περιπτώσεις αποπειρών, τόσο στην Κορινθία όσο και σε άλλες περιοχές της ελληνικής επικράτειας.
Όπως διαπιστώθηκε κατά την προανάκριση, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, προκειμένου να αποκρύπτουν τα ίχνη τους. Ειδικότερα, φέρονται να κατέθεταν πλαστά και νοθευμένα έγγραφα για την έκδοση τηλεφωνικών συνδέσεων, οι οποίες εκδίδονταν σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών, λειτουργώντας ως «αχυράνθρωποι».
Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα συγκεκριμένα τηλέφωνα, επικοινωνούσαν με πολίτες προσποιούμενοι λογιστές ή γνωστά πρόσωπα συγγενών των θυμάτων τους. Με αυτόν τον τρόπο παρουσίαζαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά και κατάφερναν να αποσπούν χρηματικά ποσά από τα θύματα.
Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 76.000 ευρώ.
Οι έρευνες του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου συνεχίζονται, τόσο για τη διακρίβωση ενδεχόμενης εμπλοκής των κατηγορουμένων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις, όσο και για την ταυτοποίηση των αγνώστων συνεργών τους.
