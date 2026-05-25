Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών και οπλισμένων τουρκικών F-16 πάνω από το Αιγαίο
ΕΛΛΑΔΑ
Τουρκικές παραβιάσεις FIR Αθηνών ΓΕΕΘΑ

Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών και οπλισμένων τουρκικών F-16 πάνω από το Αιγαίο

Τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου

Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών και οπλισμένων τουρκικών F-16 πάνω από το Αιγαίο
9 ΣΧΟΛΙΑ
Μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών  και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου.

Μετά από πολλούς μήνες, οι χειριστές των τουρκικών αεροσκαφών που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις και να επιστρέψουν στον τουρκικό εναέριο χώρο με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε μια εικονική αερομαχία με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που «σηκώθηκαν» για την αναχαίτισή τους.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, σήμερα Δευτέρα, στο FIR Αθηνών στο Βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, εισήλθαν χωρίς να καταθέσουν προηγουμένως σχέδια πτήσης δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 και ακόμη δύο τουρκικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη τύπου CN-235.

Εκτός από την εικονική αερομαχία, καταγράφηκαν 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου των 10 ναυτικών μιλίων (οι 8 από τα αεροσκάφη CN-235 και οι δύο από τα τουρκικά F-16).
9 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Στο Golden Hall η τεχνολογία γίνεται εμπειρία

Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης