Εμπλοκή ελληνικών μαχητικών και οπλισμένων τουρκικών F-16 πάνω από το Αιγαίο
Τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου
Μία εμπλοκή μεταξύ ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών και ενός ζεύγους οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο σημειώθηκε σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου.
Μετά από πολλούς μήνες, οι χειριστές των τουρκικών αεροσκαφών που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο αρνήθηκαν να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις και να επιστρέψουν στον τουρκικό εναέριο χώρο με αποτέλεσμα να εμπλακούν σε μια εικονική αερομαχία με τα ελληνικά αεροσκάφη επιφυλακής που «σηκώθηκαν» για την αναχαίτισή τους.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, σήμερα Δευτέρα, στο FIR Αθηνών στο Βορειοανατολικό και το Νοτιοανατολικό Αιγαίο, εισήλθαν χωρίς να καταθέσουν προηγουμένως σχέδια πτήσης δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 και ακόμη δύο τουρκικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη τύπου CN-235.
Εκτός από την εικονική αερομαχία, καταγράφηκαν 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 10 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου των 10 ναυτικών μιλίων (οι 8 από τα αεροσκάφη CN-235 και οι δύο από τα τουρκικά F-16).
