Τα Προσφυγικά θα γίνουν κοινωνικές κατοικίες για ευάλωτους πολίτες, λέει ο Βασίλης Σπανάκης
Ο υφυπουργός Εσωτερικών είπε πως θα υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους, ενώ «δεν θα μείνει κανένας συνάνθρωπος μόνος χωρίς τη μέριμνα που απαιτείται»
Δεν υπάρχει κίνδυνος ή απειλή για τους κατοίκους των Προσφυγικών της Αλεξάνδρας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας στη Βουλή.
«Η θέση της κυβέρνηση είναι ξεκάθαρη. Βασική φιλοσοφία είναι να επιστρέψουν τα προσφυγικά ως χώροι κοινωνικής κατοικίας με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Αττικής για προσιτή στέγαση» τόνισε ο κ. Σπανάκης. «Δεν υπάρχει καμία κρυφή ή φανερή ατζέντα που να αναγκάζει συμπολίτες μας να βρίσκονται σε αγωνία», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον υφυπουργό Εσωτερικών, θα υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους, ενώ «δεν θα μείνει κανένας συνάνθρωπος μόνος χωρίς τη μέριμνα που απαιτείται». Το συγκρότημα των προσφυγικών, είπε, θα μετατραπεί σε κοινωνικές κατοικίες για ευάλωτους πολίτες με ευρωπαϊκούς πόρους.
Από την πλευρά της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι στα προσφυγικά ζουν περίπου 400 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 50 παιδιά, ενώ ο ένας από τους 2 απεργούς πείνας συμπλήρωσε 110 ημέρες και διακομίστηκε σε νοσοκομείο. «Μόνο η εκκένωση σας ενδιαφέρει και πώς θα ροκανιστούν 15 εκατ. ευρώ» ανέφερε, ρωτώντας αν θα ακουστούν οι κάτοικοι, που καταθέτουν δικό τους σχέδιο ανακαίνισης.
Ο κ. Σπανάκης απέρριψε τις κατηγορίες ως κινδυνολογία «για υφαρπαγή ψήφων και εντυπωσιασμών», αφήνοντας αιχμές για πτώση στα ποσοστά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην Α’ Αθηνών. «Ο σκοπός του έργου είναι η μετατροπή ενός συγκροτήματος με κοινωνική μνήμη σε σύγχρονες κοινωνικές κατοικίες για τη στέγαση ευάλωτων πολιτών», διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση για καμία μορφή εμπορικής εκμετάλλευσης των χώρων, ενώ θα υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση με τους κατοίκους για λύσεις.
