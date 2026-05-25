Είτε ψάχνεις ένα laptop που θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά, είτε εκείνο το gadget που δεν φανταζόσουν πόσο χρήσιμο είναι είτε μια συσκευή καθαρισμού για να σου λύσει τα χέρια, το Golden Hall είναι ο απόλυτος προορισμός και για προϊόντα τεχνολογίας.
Τράπεζα της Ελλάδας: Άνοδος της τουριστικής κίνησης κατά 38,3% το πρώτο τρίμηνο του 2024
Τράπεζα της Ελλάδας: Άνοδος της τουριστικής κίνησης κατά 38,3% το πρώτο τρίμηνο του 2024
Στα 3,4 εκατ. ο αριθμός των ξένων τουριστών - Άλμα και τον Μάρτιο παρά τον πόλεμο στον Κόλπο
UPD:
«Άλμα» τόσο στις αφίξεις όσο και στα έσοδα, κατέγραψε ο ελληνικός τουρισμός τον Μάρτιο, πρώτο μήνα μετά το ξέσπασμα της σύρραξης στον Κόλπο, αποδεικνύοντας την ανθεκτικότητά του και αψηφώντας στις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης που έχει προκαλέσει το «σφράγισμα» των Στενών του Ορμούζ.
Συγκεκριμένα, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, κατά 55,6% τον Μάρτιο του 2026 και κατά 64,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,1% τον Μάρτιο του 2026 και κατά 38,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026.
Η καλή επίδοση του Μαρτίου συνέβαλε στα εντυπωσιακά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, κατά το οποίο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ξεπερνώντας τα 3,4 εκατομμύρια τουρίστες, και οι εισπράξεις εκτοξεύτηκαν κατά 64,3%, αγγίζοντας τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά σχεδόν 20%, σε μία ένδειξη ότι η χώρα μας προσελκύει πλέον υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Παράγοντες τις αγοράς επισήμαναν ότι οι επιδόσεις αυτές «επισκιάζουν» ακόμα και το 2025, το οποίο ήταν η τρίτη διαδοχική χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής η χώρα μας κατορθώνει και ξεπερνά έναν πολύ υψηλό «πήχυ» ως προς τις στατιστικές συγκρίσεις.
Τα στοιχεία της ΤτΕ αποδεικνύουν επίσης την επιτυχία ενός ευρύτερου στρατηγικού μετασχηματισμού του τουρισμού την τελευταία εξαετία, ο οποίος έχει ως αιχμές την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέραν των θερινών μηνών, την προσθήκη εναλλακτικών προορισμών που δεν προσφέρουν μόνο «ήλιο και θάλασσα», αλλά και τη συστηματική αποκατάσταση της καλής εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό μετά την πανδημία.
Ταξιδιωτικό ισοζύγιο
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάρτιο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 409,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 172,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
Ειδικότερα, αύξηση κατά 55,6% κατέγραψαν τον Μάρτιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 669,4 εκατ. ευρώ έναντι 430,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 0,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάρτιος 2026: 259,8 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 257,5 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 38,1% όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 13,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 15,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 73,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 928,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 352,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αύξηση κατά 655,9 εκατ. ευρώ (64,3%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.676,1 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 80,1 εκατ. ευρώ (12,0%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 747,7 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 38,3% όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 19,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 11,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 77,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Αναλυτικότερα, τον Μάρτιο του 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 56,6% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 347,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 57,9% (Μάρτιος 2026: 307,9 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 195,0 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 59,5% (Μάρτιος 2026: 301,3 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 189,0 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 40,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 46,4 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,9% και διαμορφώθηκαν στα 55,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 100,4% στα 58,1 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 35,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 39,9 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 42,8% και διαμορφώθηκαν στα 80,0 εκατ. ευρώ.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 64,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
Συγκεκριμένα, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, κατά 55,6% τον Μάρτιο του 2026 και κατά 64,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,1% τον Μάρτιο του 2026 και κατά 38,3% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026.
Η καλή επίδοση του Μαρτίου συνέβαλε στα εντυπωσιακά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, κατά το οποίο η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ενισχύθηκε κατά 38,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ξεπερνώντας τα 3,4 εκατομμύρια τουρίστες, και οι εισπράξεις εκτοξεύτηκαν κατά 64,3%, αγγίζοντας τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά σχεδόν 20%, σε μία ένδειξη ότι η χώρα μας προσελκύει πλέον υψηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Παράγοντες τις αγοράς επισήμαναν ότι οι επιδόσεις αυτές «επισκιάζουν» ακόμα και το 2025, το οποίο ήταν η τρίτη διαδοχική χρονιά-ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό, που σημαίνει ότι μέχρι στιγμής η χώρα μας κατορθώνει και ξεπερνά έναν πολύ υψηλό «πήχυ» ως προς τις στατιστικές συγκρίσεις.
Τα στοιχεία της ΤτΕ αποδεικνύουν επίσης την επιτυχία ενός ευρύτερου στρατηγικού μετασχηματισμού του τουρισμού την τελευταία εξαετία, ο οποίος έχει ως αιχμές την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου πέραν των θερινών μηνών, την προσθήκη εναλλακτικών προορισμών που δεν προσφέρουν μόνο «ήλιο και θάλασσα», αλλά και τη συστηματική αποκατάσταση της καλής εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό μετά την πανδημία.
Ταξιδιωτικό ισοζύγιο
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Μάρτιο του 2026 εμφάνισε πλεόνασμα 409,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 172,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
Ειδικότερα, αύξηση κατά 55,6% κατέγραψαν τον Μάρτιο του 2026 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 669,4 εκατ. ευρώ έναντι 430,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025, ενώ άνοδος κατά 0,9% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Μάρτιος 2026: 259,8 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 257,5 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 38,1% όσο και στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 13,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 15,8% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 73,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 928,4 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 352,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Αύξηση κατά 655,9 εκατ. ευρώ (64,3%) παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.676,1 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 80,1 εκατ. ευρώ (12,0%) παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 747,7 εκατ. ευρώ. Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 38,3% όσο και στην αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 19,9%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 11,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 77,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.
Ταξιδιωτικές εισπράξεις
Αναλυτικότερα, τον Μάρτιο του 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 55,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Αναλυτικότερα, άνοδο κατά 56,6% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 347,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών αυξήθηκαν κατά 57,9% (Μάρτιος 2026: 307,9 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 195,0 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 59,5% (Μάρτιος 2026: 301,3 εκατ. ευρώ, Μάρτιος 2025: 189,0 εκατ. ευρώ) όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 40,1%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 46,4 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 16,9% και διαμορφώθηκαν στα 55,9 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 0,3% και διαμορφώθηκαν στα 15,8 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 100,4% στα 58,1 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι εισπράξεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 35,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 39,9 εκατ. ευρώ, όπως και αυτές από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 42,8% και διαμορφώθηκαν στα 80,0 εκατ. ευρώ.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 64,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα