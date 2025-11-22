Θεσσαλονίκη: Σωριασμένοι στο έδαφος οι διαρρήκτες που έπεσαν από μπαλκόνι - Δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη: Σωριασμένοι στο έδαφος οι διαρρήκτες που έπεσαν από μπαλκόνι - Δείτε βίντεο
Την ώρα της διάρρηξης μπήκε στο σπίτι ο ιδιοκτήτης με τους κακοποιούς να επιχειρούν να διαφύγουν
Άσχημη κατάληξη είχε για δύο διαρρήκτες η απόπειρα να εισβάλλουν σε σπίτι στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, καθώς τραυματίστηκαν πέφτοντας από μπαλκόνι την ώρα που προσπαθούσαν να διαφύγουν.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο δράστες εισέβαλαν σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου και αφαίρεσαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κινητά τηλέφωνα, προσωπικά αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 615 ευρώ. Την ώρα της διάρρηξης ο ιδιοκτήτης επέστρεψε στο σπίτι και τους αντιλήφθηκε.
Προκειμένου να διαφύγουν, οι διαρρήκτες επιχείρησαν να φύγουν από το μπαλκόνι, με αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό από ύψος περίπου έξι μέτρων και να τραυματιστούν.
Βίντεο που πρόβαλε η ΕΡΤ καταγράφει τις στιγμές μετά την πτώση των δύο ανδρών, την κινητοποίηση των διασωστών και την επιχείρηση παροχής βοήθειας.
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, μαζί με εθελοντές της ομάδας διάσωσης του Δρυμού, παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματισμένους, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο ένας δράστης φέρει σοβαρότερα τραύματα, ενώ ο δεύτερος έχει τραυματιστεί πιο ελαφρά.
Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν έναν τρίτο συνεργό, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία, φαίνεται να τους περίμενε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο και κατάφερε να διαφύγει.
