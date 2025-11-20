Πέντε κτηνοτρόφοι αποκλεισμένοι στο χωριό Γράμμος εξαιτίας της χθεσινής νεροποντής
Φέρεται να είναι καλά στην υγεία τους, η περιοχή παραμένει δύσκολα προσβάσιμη λόγω των ορμητικών νερών
Μεγάλα είναι τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, την ώρα που πέντε κτηνοτρόφοι έχουν εγκλωβιστεί μαζί με τα κοπάδια τους λόγω της υπερχείλισης του ποταμού Αλιάκμονα, έπειτα από τη χθεσινή νεροποντή που έπληξε το χωριό Γράμμος.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, οι πέντε εγκλωβισμένοι κτηνοτρόφοι είναι καλά στην υγεία τους και παρά τον αποκλεισμό τους, φαίνεται πως ήταν προετοιμασμένοι καθώς διαθέτουν επαρκή τρόφιμα και εφόδια τουλάχιστον για τους ίδιους για τουλάχιστον δύο ημέρες, έτσι δεν κρίνεται απαραίτητη άμεση επιχείρηση απεγκλωβισμού, καθώς ο κίνδυνος είναι περιορισμένος και η περιοχή παραμένει δύσκολα προσβάσιμη λόγω των ορμητικών νερών.
Οι εγκλωβισμένοι διατηρούν επικοινωνία τόσο με τον Δήμο όσο και με την τοπική κοινότητα, ενημερώνοντας συνεχώς για την κατάσταση. Έχουν τη διαβεβαίωση ότι, αν προκύψει οποιαδήποτε ανάγκη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι έτοιμη να παρέμβει.
Τέλος, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η επιστροφή των κτηνοτρόφων με τα κοπάδια τους στο χωριό αναμένεται σε περίπου δύο ημέρες, όταν και θα εξασθενήσει το φαινόμενο. Παραμένει ωστόσο η ανησυχία για το αν οι υπάρχουσες ζωοτροφές είναι αρκετές για να διατηρήσουν τα κοπάδια σε καλή κατάσταση.
Δήμαρχος Νεστορίου: «Το νερό συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του»
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Νεστορίου Χρήστος Γκοσλιόπουλος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «το νερό, ακόμη και τώρα που έχει σταματήσει η βροχόπτωση, κατεβαίνει με τέτοια ορμή από τον Γράμμο, που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του». «Έχουμε ζημιές σε εγκαταστάσεις στο σημείο, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River Party, ενώ αδιευκρίνιστο παραμένει το μέγεθος των ζημιών στο χωριό Γράμμος», πρόσθεσε.
Ο κ. Γκοσλιόπουλος είπε ακόμη ότι «το συγκεκριμένο χωριό δεν διαθέτει σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, με αποτέλεσμα τα νερά να διέλθουν μέσα από το χωριό, καταστρέφοντας τους λιγοστούς δρόμους».
Συνεργεία του δήμου, μόλις καταλαγιάσει το φαινόμενο θα επισκεφθούν τον Γράμμο για να ελέγξουν, εάν οι χείμαρροι ύδατος που πέρασαν μέσα από το χωριό έχουν υποσκάψει τα θεμέλια των πετρόχτιστων κατοικιών, που οι λιγοστοί ντόπιοι ξαναέκτισαν τα τελευταία 25 χρόνια. «Η υπηρεσία ύδρευσης του Δήμου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσει τα προβλήματα, ακολουθώντας τις οδηγίες της κείμενης νομοθεσίας», τόνισε ο Δήμαρχος Νεστορίου.
