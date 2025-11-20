Η Bianchet είναι μια ελβετική μάρκα πολυτελών ρολογιών που συνδυάζει διαχρονικές αρχές σχεδιασμού με υπερμοντέρνο στυλ και τις παραδοσιακές τεχνικές της Haute Horlogerie, δημιουργώντας εξαιρετικά ρολόγια tourbillon.
ΑΣΕΠ: Εκδόθηκε προκήρυξη για 132 μόνιμες θέσεις από επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
Εκδόθηκε στο ΦΕΚ η 4ΓΒ/2025 προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά στην πλήρωση συνολικά 132 θέσεων μόνιμου προσωπικού κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (πρόσκληση 2Γ/2022).
Οι επιτυχόντες ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών στις 2 Δεκεμβρίου και ώρα 8:00 και λήγει στις 16 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00.
