Καιρός: Επίμονες και ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα, νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Πορτοκαλί προειδοποίηση - Πότε υποχωρούν τα φαινόμενα
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Πέμπτης 20/11 η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Πιο συγκεκριμένα,
Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική - βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.
Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.
Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).
Μαρουσάκης: Επιμένουν μέχρι και το Σάββατο οι επικίνδυνες καταιγίδες προς τα δυτικάΈντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν να πλήττουν τη χώρα έως και το Σάββατο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βορειοδυτικά, πριν την έλευση ψυχρής πολικής αέριας μάζας που θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία και θα φέρει χιόνια σε ορεινές – και τοπικά χαμηλότερες – περιοχές, ενώ αυξημένος θα είναι ο κίνδυνος παγετού για τους αγρότες στις αρχές της νέας εβδομάδας, όπως επισημαίνει σε σημερινή ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Προβλήματα σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα την Τετάρτη 19/11, συνεχίζεται η κακοκαιρίαΥπενθυμίζεται ότι μεγάλο όγκο νερού έφερε στη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία, με τους δρόμους σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα να πλημμυρίζουν.
Στον Δήμο Κόνιτσας η συνεχής βροχή προκάλεσε πολλαπλές καταπτώσεις στο ορεινό και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Σε αρκετά χωριά σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος, με τις υπηρεσίες να βρίσκονται σε αγώνα δρόμου για την αποκατάσταση.
Στην πόλη της Ηγουμενίτσας χθες πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια καθώς φύλλα από τα δένδρα έφραξαν τα φρεάτια με την Πυροσβεστική να δέχεται αλλεπάλληλες κλήσεις για πλημμυρισμένα υπόγεια στην περιοχή.
Δύο κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Ηγουμενίτσας-Πλαταριάς είχαν σαν αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ πλημμύρισαν αρκετοί δρόμοι.
Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου επιχείρησε με 17 μηχανήματα στα ορεινά της Κόνιτσας και του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων όπου παρατηρούνται κατολισθήσεις.
Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση στο οδικό δίκτυο που συνδέει τα Μαστοροχώρια, Πυρσόγιανη και Βούρμπιανη στην Κόνιτσα, καθώς τα ορμητικά νερά κατέστρεψαν υποδομές, όπως τμήματα του οδοστρώματος αλλά και έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ.
Σε δύο διαφορετικά σημεία της Ηπείρου χθες στήθηκαν επιχειρήσεις διάσωσης, καθώς τα ορμητικά νερά ρεμάτων απέκλεισαν συνολικά τέσσερα άτομα. Στους Μελισσουργούς, δύο βοσκοί εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη λόγω της έντονης ροής ρέματος. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι δύο κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.
Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για σοβαρές καταστροφές στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, με φερτά υλικά, λάσπη και φθορές στο οδόστρωμα να δυσχεραίνουν την κυκλοφορία. Ειδικά στην περιοχή της Πλαταριάς, η στάθμη του ποταμού παραμένει υψηλή, προκαλώντας φόβους για υπερχείλιση.
Υπερχείλισε ο Αλιάκμονας
Λόγω των βροχοπτώσεων υπερχείλισε ο ποταμός Αλιάκμονας στο Νεστόριο Καστοριάς, στο σημείο όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις του River party.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Πολιτική Προστασία και οι δήμοι της περιοχής βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ συνεργεία καθαρισμού εργάζονται για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr (Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν και στην Ηγουμενίτσα, τα Πράμαντα και το Τέροβο. Αναλυτικά οι περιοχές που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής μέχρι τις 17:00 Τετάρτη:
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά. Περισσότερο κρύο θα έρθει σε όλη την χώρα από την Κυριακή. Αρχικά στα βόρεια και τα δυτικά, ενώ μικρότερη πτώση θερμοκρασίας θα έχουμε στην υπόλοιπη χώρα.
Οι βροχές και οι καταιγίδες θα συνεχιστούν στα δυτικά. Στα βόρεια, το ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ.
Τη Δευτέρα θα έχουμε μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα. Οι βροχές θα υποχωρήσουν και αναμένεται να βρέξει πρόσκαιρα στις Κυκλάδες, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Πάνω από 6.000 κεραυνοί σε Ήπειρο και βόρειο Ιόνιο - Στη Θεσπρωτία το μεγαλύτερο ύψος βροχήςΒροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Τετάρτη κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα της χώρας. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής χθες καταγράφηκε στην Παραμυθιά Θεσπρωτίας, φτάνοντας τα 139 χιλιοστά, ενώ πάνω από 6.000 κεραυνοί έπεσαν στα δυτικά της χώρας.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr (Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν και στην Ηγουμενίτσα, τα Πράμαντα και το Τέροβο. Αναλυτικά οι περιοχές που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής μέχρι τις 17:00 Τετάρτη:
- Παραμυθιά Θεσπρωτίας: 139 χιλιοστά
- Ηγουμενίτσα: 90,2 χιλιοστά
- Πράμαντα Ιωαννίνων: 84,4 χιλιοστά
- Τέροβο Ιωαννίνων: 75,2 χιλιοστά
- Κόνιτσα: 74,4 χιλιοστά
- Βωβούσα Ιωαννίνων: 72,4 χιλιοστά
- Πεστά Ιωαννίνων: 66,4 χιλιοστά
- Τσοτύλι Κοζάνης: 57 χιλιοστά
Ο καιρός μέχρι τη ΔευτέραΤην Παρασκευή στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τις υπόλοιπες περιοχές της Πελοποννήσου, την ανατολική Στερεά και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα.
