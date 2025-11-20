Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες μέχρι και το Σάββατο, προβλήματα σε Ηγουμενίτσα και Ιωάννινα - Νέοι χάρτες με την εξέλιξη του καιρού

Άστατος παραμένει ο καιρός και για σήμερα Πέμπτη (20/11) - Ακόμα μια ημέρα με βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη προς τα δυτικά τμήματα της χώρας - Ως πότε θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, έρχεται πτώση της θερμοκρασίας