Κίνηση 20/11: Στο κόκκινο ο Κηφισός, πού αλλού σημειώνονται προβλήματα

Σήμερα η εκκίνηση του 9ου Αυθεντικού Φειδιππίδειου Δρόμου

Ο Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος αποτελεί μια από τις σκληρότερες και πιο αυθεντικές προκλήσεις στο χώρο των υπεραποστάσεων παγκοσμίως.έχει προορισμό τη Σπάρτη και επιστροφή στο σημείο εκκίνησης στην Αρχαία Αγορά.Η διαδρομή θα ακολουθήσει όλον τον αρχαίο δρόμο από Αθήνα προς Ελευσίνα, Μέγαρα, Αρχαία Κόρινθο και μετά προς Αγιο Βασίλειο, Αρχ. Κλεωνές, για να φτάσει στην Αρχαία Νεμέα.Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τη διαδρομή προς Μαλανδρένι, Λύρκεια, Καρυά, θα ανέβει το Αρτεμίσιο στα 1.227μ., θα κατέβει στη Νεστάνη και θα περάσει από Τεγέα, για να μπει πλέον στο δρόμο Τρίπολης-Σπάρτης και να φτάσει στο άγαλμα του Λεωνίδα, στο Στάδιο της Σπάρτης.Ετσι, θα διασφαλιστεί η πιστότερη διαδρομή που διέτρεξε ο Αρχαίος Ημεροδρόμος Φειδιππίδης.Λόγω της διεξαγωγής του αγώνα δρόμου υπεραπόστασης με την επωνυμία «9ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος», την Πέμπτη 20-11-2025 και από ώρα 06.00΄ έως 09.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή, σταδιακή και για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για τη διέλευση των αθλητών, διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) όπου υπάρχει, στην κατωτέρω διαδρομή:Μουσείο Κεραμεικού (Αρχαία Αγορά) – Ερμού – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφ. Αθηνών – Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου – Ιερά Οδός (1η Είσοδος πόλεως Ελευσίνας) – Ηρ. Πολυτεχνείου – Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου (έως τα όρια των Νομών Αττικής – Κορινθίας).Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους από το ανωτέρω οδικό δίκτυο, κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.Φέτος, ο 9ος Αυθεντικός Φειδιππίδειος Δρόμος, ο ιστορικός αγώνας υπεραπόστασης 490 χιλιομέτρων που ενώνει την Αθήνα με τη Σπάρτη, θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025.Μέχρι στιγμής, έχουν δηλώσει. Για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα θα υπάρχουν 80 σταθμοί ανεφοδιασμού κατά μήκος της διαδρομής, ενώ πρέπει να υπογραμμιστεί καιΣτην περσινή διοργάνωση (21-25 Νοεμβρίου 2024) συμμετείχαν 65 δρομείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκ των οποίων οι 23 κατάφεραν να τερματίσουν εντός του χρονικού ορίου των 98 ωρών, αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο δυσκολίας και τη μοναδική πρόκληση που συνιστά αυτός ο αγώνας.Η περσινή διοργάνωση ήταν ιστορική ανεβάζοντας ψηλά το πήχη αφήνοντας βαριά παρακαταθήκη για τους επόμενους διεκδικητές της διαδρομής, καθώς σημειώθηκαν δύο ισάριθμα νέα ρεκόρ διαδρομής, ανδρών και γυναικών!Ο Ivan Zaborskiy από τη Ρωσία τερμάτισε πρώτος με τον εκπληκτικό χρόνο 52:52"28Στις γυναίκες η Irina Masanova, επίσης από τη Ρωσία, κατέρριψε το ρεκόρ γυναικών σημειώνοντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση στα 8 χρόνια της διοργάνωσης 66:41'08.