Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Οι μισοί Έλληνες μαθητές αποτυγχάνουν στα μαθηματικά, το 30% στην ανάγνωση - Αποκαρδιωτικά στοιχεία σε έκθεση της ΕΕ
Οι μισοί Έλληνες μαθητές αποτυγχάνουν στα μαθηματικά, το 30% στην ανάγνωση - Αποκαρδιωτικά στοιχεία σε έκθεση της ΕΕ
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση - Στην τελευταία θέση η Ελλάδα σε βασικούς δείκτες - Πολύ χαμηλές επιδόσεις για τους μαθητές από όλα τα κοινωνικά στρώματα
Με μελανά χρώματα περιγράφει την κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης η φετινή Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, επισημαίνοντας ότι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τη χώρα.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, παρά τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη -κυρίως με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης– οι επιδόσεις των μαθητών παραμένουν χαμηλές, ιδίως στα μαθηματικά, όπου σχεδόν ένας στους δύο δεν επιτυγχάνει το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας.
Σύμφωνα με την έκθεση, η δυσμενής εικόνα επηρεάζει μαθητές από όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, ενώ η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. στον δείκτη ολοκλήρωσης σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο, με μόλις το 9,6% των φοιτητών να αποφοιτά στο προβλεπόμενο διάστημα, έναντι 23,8% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι: «Το 47% των μαθητών αποτυγχάνει στα μαθηματικά, 30% στην ανάγνωση και 28% στις φυσικές επιστήμες», με βάση τα τελευταία δεδομένα του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ε.Ε. των «27» είναι 29,5%, 26,5% και 24,4%.
Εξίσου χαμηλά είναι τα ποσοστά αριστείας:
– Στα μαθηματικά μόλις 2% των μαθητών επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις (έναντι 9% στην Ε.Ε.).
– Στην κατανόηση κειμένου 2% (έναντι 6,5%).
– Στις φυσικές επιστήμες 1,5% (έναντι 6,9%).
Η έκθεση σημειώνει ότι η επίδοση στα μαθηματικά επιδεινώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες σε σχέση με το 2018. Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις:
«Μόνο το 7,1% των μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις» (έναντι 16,3% στην Ε.Ε.), ενώ ακόμη και στους προνομιούχους η επίδοση υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου (35% έναντι 59%).
Για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση σπουδών, η έκθεση τονίζει ότι πρόκειται για «σύνθετο και μακροχρόνιο φαινόμενο», αποδίδοντάς το σε:
– ανεπαρκή προετοιμασία στο σχολείο,
– απουσία συνεκτικού επαγγελματικού προσανατολισμού,
– αβεβαιότητα γύρω από το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια,
– έλλειψη εκπαιδευτικής υποστήριξης και υποστελέχωση των πανεπιστημίων.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, παρά τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη -κυρίως με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης– οι επιδόσεις των μαθητών παραμένουν χαμηλές, ιδίως στα μαθηματικά, όπου σχεδόν ένας στους δύο δεν επιτυγχάνει το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας.
Σύμφωνα με την έκθεση, η δυσμενής εικόνα επηρεάζει μαθητές από όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, ενώ η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. στον δείκτη ολοκλήρωσης σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο, με μόλις το 9,6% των φοιτητών να αποφοιτά στο προβλεπόμενο διάστημα, έναντι 23,8% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι: «Το 47% των μαθητών αποτυγχάνει στα μαθηματικά, 30% στην ανάγνωση και 28% στις φυσικές επιστήμες», με βάση τα τελευταία δεδομένα του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ε.Ε. των «27» είναι 29,5%, 26,5% και 24,4%.
Εξίσου χαμηλά είναι τα ποσοστά αριστείας:
– Στα μαθηματικά μόλις 2% των μαθητών επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις (έναντι 9% στην Ε.Ε.).
– Στην κατανόηση κειμένου 2% (έναντι 6,5%).
– Στις φυσικές επιστήμες 1,5% (έναντι 6,9%).
Η έκθεση σημειώνει ότι η επίδοση στα μαθηματικά επιδεινώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες σε σχέση με το 2018. Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις:
«Μόνο το 7,1% των μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις» (έναντι 16,3% στην Ε.Ε.), ενώ ακόμη και στους προνομιούχους η επίδοση υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου (35% έναντι 59%).
Για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση σπουδών, η έκθεση τονίζει ότι πρόκειται για «σύνθετο και μακροχρόνιο φαινόμενο», αποδίδοντάς το σε:
– ανεπαρκή προετοιμασία στο σχολείο,
– απουσία συνεκτικού επαγγελματικού προσανατολισμού,
– αβεβαιότητα γύρω από το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια,
– έλλειψη εκπαιδευτικής υποστήριξης και υποστελέχωση των πανεπιστημίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα