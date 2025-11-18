Οι μισοί Έλληνες μαθητές αποτυγχάνουν στα μαθηματικά, το 30% στην ανάγνωση - Αποκαρδιωτικά στοιχεία σε έκθεση της ΕΕ

Κλείσιμο

Με μελανά χρώματα περιγράφει την κατάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης η φετινή Έκθεση τηςγια τηνεπισημαίνοντας ότι η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τη χώρα.παρά τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη -κυρίως με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–ιδίως στα μαθηματικά, όπου σχεδόν ένας στους δύο δεν επιτυγχάνει το ελάχιστο επίπεδο επάρκειας.Σύμφωνα με την έκθεση,νώ η Ελλάδα καταγράφει τη χειρότερη επίδοση στην Ε.Ε. στον δείκτη ολοκλήρωσης σπουδών στον προβλεπόμενο χρόνο, με μόλις το 9,6% των φοιτητών να αποφοιτά στο προβλεπόμενο διάστημα, έναντι 23,8% στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι: «Τοτων μαθητών αποτυγχάνει στα μαθηματικά,στην ανάγνωση καιστις φυσικές επιστήμες», με βάση τα τελευταία δεδομένα του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ. Τα αντίστοιχα ποσοστά για την Ε.Ε. των «27» είναι 29,5%, 26,5% και 24,4%.– Στα μαθηματικά μόλις 2% των μαθητών επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις (έναντι 9% στην Ε.Ε.).– Στην κατανόηση κειμένου 2% (έναντι 6,5%).– Στις φυσικές επιστήμες 1,5% (έναντι 6,9%).Η έκθεση σημειώνει ότι η επίδοση στα μαθηματικά επιδεινώθηκε για όλες τις κοινωνικές ομάδες σε σχέση με το 2018. Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο επηρεάζει σημαντικά τις επιδόσεις:«Μόνο το 7,1% των μαθητών από μη προνομιούχα περιβάλλοντα επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις» (έναντι 16,3% στην Ε.Ε.), ενώ ακόμη και στους προνομιούχους η επίδοση υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου (35% έναντι 59%).– ανεπαρκή προετοιμασία στο σχολείο,– απουσία συνεκτικού επαγγελματικού προσανατολισμού,– αβεβαιότητα γύρω από το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια,– έλλειψη εκπαιδευτικής υποστήριξης και υποστελέχωση των πανεπιστημίων.