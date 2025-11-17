Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Ένας τραυματίας σε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο - Δείτε βίντεο
Ένας τραυματίας σε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο - Δείτε βίντεο
Το θύμα φέρεται να έχει δεχτεί χτύπημα από αιχμηρό αντικείμενο
Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδας αλλοδαπών σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χανιόπορτας.
Στο μικρής διάρκειας βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το creta24.gr, φαίνεται η στιγμή που ένας άγνωστος με κόκκινο φούτερ απωθεί έναν άλλον, που βρίσκεται στο σημείο.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξέσπασε καυγάς μεταξύ των νεαρών αλλοδαπής καταγωγής, ενώ ένα άτομο φέρεται να τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Στο μικρής διάρκειας βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το creta24.gr, φαίνεται η στιγμή που ένας άγνωστος με κόκκινο φούτερ απωθεί έναν άλλον, που βρίσκεται στο σημείο.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξέσπασε καυγάς μεταξύ των νεαρών αλλοδαπής καταγωγής, ενώ ένα άτομο φέρεται να τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Ειδήσεις σήμερα:
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Το μεγαλύτερο λίφτινγκ μετά τους Ολυμπιακούς - Έρχονται 500 λεωφορεία, προσλήψεις οδηγών, νέοι συρμοί στο μετρό
Έκανα απόπειρα αυτοκτονίας όταν με εξαπάτησαν, με έσωσαν η Βρισηίδα και η αδερφή μου, λέει ο Σπύρος Μαρτίκας
Βίντεο: Απίστευτο ξύλο και μάχες σώμα με σώμα μεταξύ ποδοσφαιριστών σε αγώνα B' Εθνικής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα