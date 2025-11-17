Ένας τραυματίας σε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο - Δείτε βίντεο
Ένας τραυματίας σε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο - Δείτε βίντεο

Το θύμα φέρεται να έχει δεχτεί χτύπημα από αιχμηρό αντικείμενο

Ένας τραυματίας σε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών στο Ηράκλειο - Δείτε βίντεο
Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ομάδας αλλοδαπών σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χανιόπορτας.

Στο μικρής διάρκειας βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το creta24.gr, φαίνεται η στιγμή που ένας άγνωστος με κόκκινο φούτερ απωθεί έναν άλλον, που βρίσκεται στο σημείο.



Όπως αναφέρει το creta24.gr, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξέσπασε καυγάς μεταξύ των νεαρών αλλοδαπής καταγωγής, ενώ ένα άτομο φέρεται να τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομία και ΕΚΑΒ. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

