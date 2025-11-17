Το πρόγραμμα της ΑΒ Βασιλόπουλος συνδυάζει την κοινωνική προσφορά με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε όλη την Ελλάδα.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άτομα που οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν δύο άτομα που οδηγούσαν υπό την επήρεια μέθης
Ενας εξ αυτών είχε εμπλακεί και σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στην Πυλαία
Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την εξασφάλιση ομαλών κυκλοφοριακών συνθηκών.
Στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν δύο οδηγοί να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης, με έναν εξ αυτών να έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στην Πυλαία.
Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες.
Ειδήσεις σήμερα:
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Στο πλαίσιο αυτό, το τελευταίο 24ωρο εντοπίστηκαν δύο οδηγοί να οδηγούν υπό την επήρεια μέθης, με έναν εξ αυτών να έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών στην Πυλαία.
Οι δύο οδηγοί συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκαν ισάριθμες δικογραφίες.
Ειδήσεις σήμερα:
Απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τις αγοραπωλησίες ακινήτων: Καμία προστασία από το συμβόλαιο όταν εντοπίζεται υψηλότερη καταβολή
Βίντεο από τα επεισόδια στο Πολυτεχνείο με επίθεση ακροαριστερών κατά αναρχικών
Τι έγινε στη δίκη για το Πολυτεχνείο: Οι «δύο ξένοι», τα Dunhill του Ντερτιλή και ο εκτελεστής με το τσιγάρο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα