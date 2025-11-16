Έφυγε για μεταμόσχευση στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος – Πάσχει από σπάνιο σύνδρομο, η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη
Έφυγε για μεταμόσχευση στην Ιταλία ο 18χρονος Μάριος – Πάσχει από σπάνιο σύνδρομο, η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Έγινε δεκτός σήμερα και αμέσως οργανώθηκε η μεταφορά του στο εξωτερικό, αναφέρει ο υπουργός Υγείας

Με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας αναχώρησε το απόγευμα της Κυριακής ο 18χρονος Μάριος, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών που πάσχει εκ γενετής από σπάνιο σύνδρομο.

Ο Μάριος θα υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο.

Σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει ότι «Σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε ότι έγινε δεκτός και τρέξαμε να φύγει αμέσως για μεταμόσχευση»

Χθες, Σάββατο, ο υπουργός Υγείας έγραφε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων «έχει ήδη ζητήσει από το κέντρο με το οποίο συνεργαζόμαστε στην Ιταλία τη μετάβαση του εκεί και είμαστε έτοιμοι να τον μεταφέρουμε εάν γίνει δεκτός, άρα οι πληροφορίες περί άρνησης του ΕΟΜ δεν ισχύουν».

Τις τελευταίες ημέρες ο Μάριος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο νοσοκομείο του Ρίου

Η μητέρα του ανέφερε ότι ο Μάριος γεννήθηκε το 2007 με μια σπάνια πάθηση που λέγεται σύνδρομο Alagille, όπου το κύριο πρόβλημα ήταν στο ήπαρ. Είχε λίγα σε νούμερο ενδοηπατικά χοληφόρα και υποπλασία πνευμονικής στην καρδιά. Από 2,5 μηνών νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο του Βελγίου, στο Saint Luc των Βρυξελλών, όπου και διαγνώστηκε.

«Επί χρόνια παρακολουθούνταν κάθε μήνα στο εξωτερικό και η κατάσταση της υγείας του ήταν πάρα πολύ καλή», προσθέτει η ίδια και αναφέρει ακόμη: «Πήγαινε κανονικά σχολείο και πέρασε φέτος φοιτητής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα. Λόγω του συνδρόμου είχε πολύ χαμηλή ανάπτυξη με συνοδά προβλήματα από τα οστά.

