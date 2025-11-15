Κλειστός την Κυριακή και τη Δευτέρα ο Εθνικός Κήπος
ΕΛΛΑΔΑ
Εθνικός Κήπος Αθήνα

Κλειστός την Κυριακή και τη Δευτέρα ο Εθνικός Κήπος

Αύριο Κυριακή θα επισκεφτεί την Αθήνα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ τη Δευτέρα θα γίνει η πορεία για το Πολυτεχνείο

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι αύριο Κυριακή (16/11) και τη Δευτέρα (17/11) ο Εθνικός Κήπος θα μείνει κλειστός.

Ειδικότερα, έπειτα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός την Κυριακή για όλη την ημέρα και τη Δευτέρα από τις 12 μ.μ. μέχρι και το τέλος της ημέρας.

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή θα επισκεφτεί την Αθήνα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ τη Δευτέρα θα γίνει η πορεία για το Πολυτεχνείο.

