Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία που εκτελούσε δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Λάρισα: Ταλαιπωρία για 95 επιβάτες
Συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Λάρισα, με καθυστέρηση 90 λεπτών
Ακινητοποιήθηκε στις 15:31, λόγω τεχνικού προβλήματος, η αμαξοστοιχία 1599, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Λάρισα με 95 επιβάτες, λίγο μετά τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου.
Στο σημείο, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, μετέβη άμεσα εφεδρική μηχανή, προκειμένου να αντικαταστήσει την μηχανή της ακινητοποιημένης αμαξοστοιχίας και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς τη Λάρισα, με καθυστέρηση 90 λεπτών.
«Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της εταιρείας εντός της αμαξοστοιχίας παρέμενε στο πλευρό των επιβατών, παρέχοντας συνεχή και αναλυτική ενημέρωση για τις ενέργειες που πραγματοποιούνταν και για την πορεία αποκατάστασης του δρομολογίου» αναφέρει η Hellenic Train, η οποία και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.
Αποζημιώσεις:
Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους:
- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.
- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:
είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.
είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.
