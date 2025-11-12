Ο Νοέμβριος στο Vodafone TV έχει νέες πρεμιέρες, απρόσμενες ιστορίες και χαρακτήρες που δεν ξεχνιούνται
Συναγερμός στη Νίκαια: Έκαψαν το αυτοκίνητο και πέταξαν χειροβομβίδα στο σπίτι αρχιφύλακα του Κορυδαλλού
Συναγερμός στη Νίκαια: Έκαψαν το αυτοκίνητο και πέταξαν χειροβομβίδα στο σπίτι αρχιφύλακα του Κορυδαλλού
Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών - Αποκλεισμένη η περιοχή
Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛΑΣ, ανήκει στον αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριπίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.
Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.
Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο. H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.
Πιο συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευριπίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπουτά.
Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.
Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) της ΕΛΑΣ, η οποία έχει αναλάβει τον έλεγχο. H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.
Πιο συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ευριπίδου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Πλαπουτά.
Ειδήσεις σήμερα
Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα - Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Euroleague: Τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, μόνη στην κορυφή η Χαποέλ μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα
Για 40 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη να επαναφέρουν τον 3χρονο που έπεσε από μάντρα - Πώς έγινε η τραγωδία στην Αχαΐα
Οδηγός τρένου στο Σαν Φρανσίσκο κοιμήθηκε ενώ ο συρμός έτρεχε με 80χλμ./ώρα - «Θεέ μου» φώναζαν οι επιβάτες, δείτε βίντεο
Euroleague: Τεράστιο διπλό του Παναθηναϊκού στο Παρίσι, μόνη στην κορυφή η Χαποέλ μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα