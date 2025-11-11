Διάβασε έναν οδηγό «επιβίωσης» στη δαιδαλώδη Black Friday αγορά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων, προκειμένου να τη βγάλεις «καθαρή», χωρίς να… στεγνώσει το πορτοφόλι σου!
Θεία λειτουργία και αγιασμός για σκύλους και γάτες στη Ρόδο
Η λειτουργία και ο αγιασμός θα τελεστούν την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στον αύλειο χώρο της εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
Λειτουργία και αγιασμός για τα ζώα συντροφιάς θα γίνει στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ανήμερα της γιορτής του Αγίου Μοδέστου, στη Ρόδο.
Η πρωτοβουλία γεννήθηκε από την επιθυμία της προέδρου της φιλοζωικής Ρόδου Στεφανίας Παπακωνσταντίνου, σύμφωνα με το dimokratiki.gr. Η λειτουργία και ο αγιασμός την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου στον αύλειο χώρο της εκκλησίας. Η επιλογή της ημέρας δεν είναι τυχαία αφού ο Άγιος Μοδέστος συνδέεται ιστορικά με την προστασία των ζώων και με ευχές θεραπείας για τα ζώα των ανθρώπων της υπαίθρου.
Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου και ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου διοργανώνουν Λειτουργία – Αγιασμό υπέρ των ζώων την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, ανήμερα της μνήμης του Αγίου Μοδέστου, προστάτη των ζώων.
Με την ευλογία και την αμέριστη στήριξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ρόδου κ.κ. Κυρίλλου, η Ρόδος θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά μια Λειτουργία – Αγιασμό υπέρ των ζώων, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τιμώντας τον Άγιο Μόδεστο, Πατριάρχη Ιεροσολύμων και προστάτη των ζώων.
Η πρωτοβουλία αυτή, καρπός συνεργασίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου και του Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου, επιδιώκει να αναδείξει την αγάπη της Εκκλησίας προς κάθε πλάσμα της Δημιουργίας και να μεταδώσει ένα μήνυμα σεβασμού, πίστης και ελπίδας.
Ο Αγιασμός θα τελεστεί στον αύλειο χώρο του ναού, ώστε οι πιστοί να μπορούν να προσέλθουν με τα ζώα τους για να λάβουν την ευλογία του Θεού, μέσα σε πνεύμα ειρήνης και αγάπης.
Η Ιερά Μητρόπολη Ρόδου και ο Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια ημέρα γεμάτη συγκίνηση και πνευματικότητα, υπενθυμίζοντας τον λόγο της Αγίας Γραφής: «Δίκαιος ἀνὴρ οἰκτίρει ψυχὰς ζώων.»
Ημερομηνία: Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025
Τόπος: Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ρόδου
Ώρα: Θα ανακοινωθεί σύντομα
Πληροφορίες: Σύλλογος Φιλοζωικής Ρόδου
Με εκτίμηση,
Στεφανία Παπακωνσταντίνου
Πρόεδρος Συλλόγου Φιλοζωικής Ρόδου
Η ανακοίνωση:
