Κύπρος: Συνελήφθησαν άλλα δύο άτομα για τη δολοφονία της 30χρονης Νιγηριανής στη Λεμεσό
Για την ίδια υπόθεση τελούν υπό κράτηση ακόμη τρεις γυναίκες που διέμεναν μαζί με το θύμα
Στη σύλληψη ενός 30χρονου και μιας 31χρονης προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης φόνου εκ προμελέτης της 30χρονης, Victory Osarumen Thompson που διαπράχθηκε στη Λεμεσό.
Ο άνδρας εντοπίστηκε από την Αστυνομία στη Λευκωσία, ενώ η 31χρονη έπειτα από ενέργειες των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού εντοπίστηκε στη Λεμεσό.
Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης τους.
Όπως φαίνεται, η 30χρονη χτυπήθηκε με μένος πριν επέλθει ο θάνατος της. Αυτό ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπαστυνόμος Ανδρέας Χατζιήκκος ενώπιον του Δικαστηρίου, αιτούμενος την 8ήμερη κράτηση των τριών γυναικών που φόρεσαν χειροπέδες για τον φόνο της άτυχης 30χρονης στη Λεμεσό.
Σοκάρουν οι περιγραφές
«Σε κάποια στιγμή, όταν άνοιξε τα μάτια της είδε την 2η ύποπτη να κτυπά το θύμα με ράβδο (δηλαδή σκουπόξυλο), ενώ η 1η ύποπτη την χαστούκιζε. Τους ζήτησε να σταματήσουν και αυτή προσπάθησε με ένα σύρμα που βρήκε στο μέρος να δέσει τα χέρια του θύματος, το οποίο αντιδρούσε σε έξαλλη κατάσταση. Το θύμα προσπάθησε να την δαγκώσει και αφού απελευθερώθηκε από το σύρμα, η 3η ύποπτη επέστρεψε στο σαλόνι όπου και αποκοιμήθηκε εκ νέου».
Αυτή ήταν η περιγραφή της 3ης ύποπτης, που επί της ουσίας επιβεβαιώνει το μένος με το οποίο χτυπούσαν την άτυχη 30χρονη, που βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα διαμερίσματος στη Γερμασόγεια, το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου. Οι τρεις κοπέλες, που τις τελευταίες μέρες συγκατοικούσαν με το θύμα, παρουσιάστηκαν το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο διέταξε την κράτηση τους για περίοδο 8 ημερών.
Όσα είπαν ανακρινόμενες οι τρεις ύποπτες
Η 1η ύποπτη, που ανέφερε ανακρινόμενη ότι διατηρούσε φιλικές σχέσεις με το θύμα και πως διέμεναν προηγουμένως μαζί στη Λευκωσία, είπε ότι η άτυχη 30χρονη έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Για το επίμαχο ξημέρωμα, είπε ότι αναχώρησε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου με τις άλλες δύο και μετέβησαν σε νυχτερινό κέντρο. Επιστρέφοντας στο διαμέρισμα γύρω στις 5 το πρωί, εντόπισαν το θύμα σε έξαλλη κατάσταση προσπάθησε μαζί με τη 2η ύποπτη να την ηρεμίσουν. Η 1η ύποπτη, σύμφωνα με τον ανακριτή, ήταν αυτή που όταν το θύμα έχασε τις αισθήσεις του καθάρισε το διαμέρισμα από τα νερά και τα αίματα και εν συνεχεία ειδοποίησε ασθενοφόρο.
Η 2η ύποπτη είπε ότι, επιστρέφοντας στο διαμέρισμα, εντόπισαν το θύμα σε έξαλλη κατάσταση και πως προσπάθησαν να την ηρεμίσουν, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά τους ισχυρισμούς της 1ης. Όπως είπε μετά αυτή τις δάγκωσε. Όπως είπε μαζί της έμεινε η 1η ύποπτη ενώ η ίδια πήγε για ύπνο. Αργότερα, την ξύπνησε η 1η ύποπτη και της ζήτησε βοήθεια για το θύμα ήταν αναίσθητο.
Όσον αφορά την 3η ύποπτη, αυτή ισχυρίστηκε ότι επέστρεψε στο διαμέρισμα γύρω στις 5 το πρωί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Σε κάποια στιγμή ξύπνησε και είδε την 1η ύποπτη να χτυπά το θύμα με τα χέρια της και τη 2η να χτυπά το θύμα με το σκουπόξυλο.
Πηγή: Cyprus Times
