Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Σεισμός 5 Ρίχτερ στα ανοιχτά των Αντικυθήρων
Σεισμός 5 Ρίχτερ στα ανοιχτά των Αντικυθήρων
Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 74χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Αντικυθήρων και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17, 5 χιλιόμετρα
Σεισμική δόνηση μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης στα ανοιχτά των Αντικυθήρων.
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 74χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του μικρού νησιού που βρίσκεται ανάμεσα σε Κύθηρα και Κρήτη και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17, 5 χιλιόμετρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Σύμφωνα με την Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 74χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του μικρού νησιού που βρίσκεται ανάμεσα σε Κύθηρα και Κρήτη και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17, 5 χιλιόμετρα.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολιτική θύελλα στη Βρετανία για το «πειραγμένο» βίντεο του Αμερικανού προέδρου στο BBC - Δεν αρκούν στον Τραμπ οι παραιτήσεις, απειλεί με νομικές ενέργειες
Ισόβια ξανά στους δύο Ρουμάνους για τη δολοφονία του Μένη Κουμανταρέα - Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά
Οι τραγωδίες του Πιρς Μπρόσναν: Πρώτα πέθανε η σύζυγος και ύστερα η κόρη του – Τώρα προσπαθεί να τα ξαναβρεί με τον αποξενωμένο γιο του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα