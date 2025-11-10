Χριστουγεννιάτικο bazaar από την ομάδα εθελοντισμού «Στήριξη» - Βοήθεια σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες και Ειδικά Σχολεία
Χριστούγεννα Bazaar Πλάκα

 Την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Electra Palace, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, στην Πλάκα

Η Ομάδα Εθελοντισμού «Στήριξη» σας προσκαλεί στο χριστουγεννιάτικο bazaar της, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Electra Palace, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, στην Πλάκα.

Εκεί, θα ανακαλύψετε χειροποίητες δημιουργίες, σπιτικές λιχουδιές, έργα τέχνης, διακοσμητικά αντικείμενα, μοναδικά αξεσουάρ και βιβλία.

Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες άπορων πολύτεκνων οικογενειών, τις οποίες έχει υποδείξει το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).

Οι εθελοντές της Ομάδας προμηθεύουν τις οικογένειες με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καθαριστικά, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, βιβλία κ.ά.

Παράλληλα, εξασφαλίζουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη με τη συνδρομή εθελοντών γιατρών και βοηθούν τέσσερα Ειδικά Σχολεία του Παγκρατίου.

Είσοδος δωρεάν
Electra Palace Athens, Νικοδήμου 18-20, Πλάκα (Μετρό Σύνταγμα).

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

