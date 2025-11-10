Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Χριστουγεννιάτικο bazaar από την ομάδα εθελοντισμού «Στήριξη» - Βοήθεια σε άπορες πολύτεκνες οικογένειες και Ειδικά Σχολεία
Την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Electra Palace, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, στην Πλάκα
Η Ομάδα Εθελοντισμού «Στήριξη» σας προσκαλεί στο χριστουγεννιάτικο bazaar της, την Παρασκευή 21 και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Electra Palace, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, στην Πλάκα.
Εκεί, θα ανακαλύψετε χειροποίητες δημιουργίες, σπιτικές λιχουδιές, έργα τέχνης, διακοσμητικά αντικείμενα, μοναδικά αξεσουάρ και βιβλία.
Τα έσοδα θα διατεθούν για τις ανάγκες άπορων πολύτεκνων οικογενειών, τις οποίες έχει υποδείξει το Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ).
Οι εθελοντές της Ομάδας προμηθεύουν τις οικογένειες με είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, καθαριστικά, ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια, βιβλία κ.ά.
Παράλληλα, εξασφαλίζουν ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη με τη συνδρομή εθελοντών γιατρών και βοηθούν τέσσερα Ειδικά Σχολεία του Παγκρατίου.
Info
Είσοδος δωρεάν
Electra Palace Athens, Νικοδήμου 18-20, Πλάκα (Μετρό Σύνταγμα).
Info
