«Με πήρε να μου ζητήσει 150 ευρώ και έκλαιγε - Με άνθρωπο της εκκλησίας δεν πάει το μυαλό στο κακό» - Τι είπε η Πρεζεράκου για τον ιερέα με τα ναρκωτικά
«Με είχε προσεγγίσει τότε που είχαμε το θέμα με την ανιψιά μου» αποκάλυψε η Έρρικα Πρεζεράκου για τον παλαιοημερολογίτη
Την εμπειρία που είχε με τον παλαιοημερολογίτη ρασοφόρο που συνελήφθη για ναρκωτικά στη Ρόδο και ο οποίος την εξαπάτησε για να της πάρει 150 ευρώ, μετέφερε η Έρρικα Πρεζεράκου.
Όπως είπε στο MEGA, «μου ζήτησε χρήματα πριν από 2 μήνες, την Πέμπτη τελευταία φορά».
Αποκάλυψε, μάλιστα, ότι ο ρασοφόρος με το καλτ παρελθόν «με είχε προσεγγίσει τότε που είχαμε το θέμα με την ανιψιά μου επειδή η εκκλησία του έχει σχέσεις με καρκινοπαθείς».
Περιγράφοντας τι συνέβη την περασμένη Πέμπτη οπότε και επικοινώνησε μαζί της ο συλληφθείς 40χρονος, η Έρρικα Πρεζεράκου είπε ότι «μου έστειλε και μήνυμα. Μίλησα στο τηλέφωνό μαζί του και έκλαιγε οπότε είπα όπως και να έχει θα του τα δώσω».
«Όταν κάποιος είναι δύσκολα θέλεις να βοηθήσεις. Αν έχεις έναν άνθρωπο που έχει κάνει λειτουργία σε εκκλησία το μυαλό δεν πάει στο κακό» πρόσθεσε η ίδια.
Όπως είπε, μάλιστα, ο ρασοφόρος «κάθε φορά ζητούσε 150 ευρώ, με έπαιρνε αργά τηλέφωνο τύπου 12 το βράδυ. "Την έχω εδώ στην εκκλησία", μου είπε την Πέμπτη, έκλαιγε. Οπότε λες καλύτερα να έχω κάνει το καλό. Στεναχωρήθηκα, όμως, πάρα πολύ γιατί νιώθω ότι έχε ξεφύγει το θέμα με τις απάτες».
