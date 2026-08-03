Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Κανονικά η κυκλοφορία στον Κηφισό, μετά το τροχαίο στο ύψος της Μεταμόρφωσης
Κανονικά η κυκλοφορία στον Κηφισό, μετά το τροχαίο στο ύψος της Μεταμόρφωσης
Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες
UPD:
Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, μετά τις καθυστερήσεις που παρτηρήθηκαν λόγω τροχαίου που συνέβη στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού προς Μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο.
Σημειώνεται, ότι αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Δείτε φωτογραφία
Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο.
Σημειώνεται, ότι αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.
Δείτε φωτογραφία
UPD:
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