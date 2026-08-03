Κανονικά η κυκλοφορία στον Κηφισό, μετά το τροχαίο στο ύψος της Μεταμόρφωσης
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κηφισός Αττική Οδός

Κανονικά η κυκλοφορία στον Κηφισό, μετά το τροχαίο στο ύψος της Μεταμόρφωσης

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες

Κανονικά η κυκλοφορία στον Κηφισό, μετά το τροχαίο στο ύψος της Μεταμόρφωσης
UPD:
Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κηφισού, μετά τις καθυστερήσεις που παρτηρήθηκαν λόγω τροχαίου που συνέβη στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού προς Μεταμόρφωση, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες από το τροχαίο.

Σημειώνεται, ότι αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Δείτε φωτογραφία 

Κανονικά η κυκλοφορία στον Κηφισό, μετά το τροχαίο στο ύψος της Μεταμόρφωσης
UPD:

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης