Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 20χρονος από την Χιλή σε χαράδρα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα
ΕΛΛΑΔΑ
Χαράδρα Σύνορα Αλβανία Ελλάδα Επιχείρηση διάσωσης Θεσπρωτία Πυροσβεστική

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 20χρονος από την Χιλή σε χαράδρα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα

Συγκλονισμένος o νεαρός φίλος του παρακολούθησε την επιχείρηση και είπε κλαίγοντας στους Πυροσβέστες, πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε 20χρονος από την Χιλή σε χαράδρα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα
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Χωρίς τις αισθήσεις του, σε χαράδρα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα κοντά στο Μαυρομάτι Θεσπρωτίας εντοπίστηκε ένας νεαρός ηλικίας 20 ετών από την Λατινική Αμερική, ενώ για τον απεγκλωβισμό του από το δύσβατο σημείο, χρειάστηκε επιχείρηση διάσωσης της Πυροσβεστικής Ηγουμενίτσας και Φιλιατών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για νεαρό ηλικίας 20 ετών από τη Χιλή, ο οποίος μαζί με έναν φίλο του, έκαναν πεζοπορία από την Αλβανία προς την Ελλάδα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ο άτυχος έπεσε σε χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα.

Συγκλονισμένος o νεαρός φίλος του παρακολούθησε την επιχείρηση και είπε κλαίγοντας στους Πυροσβέστες, πως επειδή δεν είχαν χρήματα ήρθαν στην Ελλάδα από την Αλβανία με τα πόδια.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης, ενώ στην περιοχή, έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του τον νεαρό και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
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