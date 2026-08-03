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Τραγωδία στη Λάρισα: 68χρονος πέθανε ενώ οδηγούσε, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν οι διασώστες
Τραγωδία στη Λάρισα: 68χρονος πέθανε ενώ οδηγούσε, δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν οι διασώστες
Έχοντας αισθανθεί δυσφορία, είχε προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημα και να ενεργοποιήσει τα φώτα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινήτου
Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς σήμερα το απόγευμα στη Λάρισα, όταν ένας 68χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του την ώρα που οδηγούσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr διερχόμενη οδηγός επί της οδού 1ης Μεραρχίας, κοντά στη Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης σταμάτησε για να δει τι συμβαίνει σε αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει μπροστά της, εντός του οδοστρώματος.
Όπως διαπίστωσε, ο άντρας που βρισκόταν εντός, δεν είχε τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο.
Οι διασώστες προσπαθούσαν για περισσότερα από 40 λεπτά να επαναφέρουν, ωστόσο ο άνδρας κατέληξε, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο έχοντας αισθανθεί δυσφορία, είχε προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημα και να ενεργοποιήσει τα φώτα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινήτου.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.
Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr διερχόμενη οδηγός επί της οδού 1ης Μεραρχίας, κοντά στη Σκεπαστή Αγορά της Νεάπολης σταμάτησε για να δει τι συμβαίνει σε αυτοκίνητο που είχε σταθμεύσει μπροστά της, εντός του οδοστρώματος.
Όπως διαπίστωσε, ο άντρας που βρισκόταν εντός, δεν είχε τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποίησε την αστυνομία και το ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο.
Οι διασώστες προσπαθούσαν για περισσότερα από 40 λεπτά να επαναφέρουν, ωστόσο ο άνδρας κατέληξε, πιθανότατα από ανακοπή καρδιάς. Ωστόσο έχοντας αισθανθεί δυσφορία, είχε προλάβει να ακινητοποιήσει το όχημα και να ενεργοποιήσει τα φώτα έκτακτης ανάγκης του αυτοκινήτου.
Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.
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