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Επιχείρηση διάσωσης πέντε αλλοδαπών ανοιχτά της Ιεράπετρας από το Λιμενικό
Επιχείρηση διάσωσης πέντε αλλοδαπών ανοιχτά της Ιεράπετρας από το Λιμενικό
Τη βάρκα τους εντόπισε το drone της Frontex και στη συνέχεια οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας
Πέντε αλλοδαποί που επέβαιναν σε βάρκα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας, μετά από επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τη βάρκα εντόπισε το drone της Frontex και στη συνέχεια οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Μάλιστα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι διασωθέντες άλλοι επιβαίνοντες στη βάρκα διασώθηκαν νωρίτερα από σκάφος της λιβυκής ακτοφυλακής.
Από το Λιμενικό, συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τη βάρκα εντόπισε το drone της Frontex και στη συνέχεια οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.
Μάλιστα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι διασωθέντες άλλοι επιβαίνοντες στη βάρκα διασώθηκαν νωρίτερα από σκάφος της λιβυκής ακτοφυλακής.
Από το Λιμενικό, συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους.
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