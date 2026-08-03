Επιχείρηση διάσωσης πέντε αλλοδαπών ανοιχτά της Ιεράπετρας από το Λιμενικό
ΕΛΛΑΔΑ
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Επιχείρηση διάσωσης πέντε αλλοδαπών ανοιχτά της Ιεράπετρας από το Λιμενικό

Τη βάρκα τους εντόπισε το drone της Frontex και στη συνέχεια οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας

Επιχείρηση διάσωσης πέντε αλλοδαπών ανοιχτά της Ιεράπετρας από το Λιμενικό
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Πέντε αλλοδαποί  που επέβαιναν σε βάρκα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ανοιχτά της Ιεράπετρας, μετά από επιχείρηση υπό τον συντονισμό του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τη βάρκα εντόπισε το drone της Frontex και στη συνέχεια οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από τη θάλασσα και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. 

Μάλιστα, όπως δήλωσαν οι ίδιοι οι διασωθέντες άλλοι επιβαίνοντες στη βάρκα διασώθηκαν νωρίτερα από σκάφος της λιβυκής ακτοφυλακής. 

Από το Λιμενικό, συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν αγνοούμενους. 

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