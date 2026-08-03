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Μπαράζ 18 παραβιάσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά F16
Μπαράζ 18 παραβιάσεων από τουρκικά αεροσκάφη στο Αιγαίο, αναχαιτίστηκαν από τα ελληνικά F16
Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική
Τουρκικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησαν τη Δευτέρα σε 18 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 6 παραβάσεις του FIR Αθηνών.
Ειδικότερα, πρόκειται για 4 τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 μαχητικά που δεν ήταν οπλισμένα.
Η δραστηριότητα καταγράφηκε στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Δεν υπήρξαν εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.
Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Ειδικότερα, πρόκειται για 4 τουρκικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 4 μαχητικά που δεν ήταν οπλισμένα.
Η δραστηριότητα καταγράφηκε στο βορειοανατολικό, το κεντρικό και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Δεν υπήρξαν εμπλοκές με ελληνικά μαχητικά.
Τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
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