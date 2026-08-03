Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Καλοκαιρινά γλυκά και παγωτά
Αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ Άκης Πετρετζίκης – Καλοκαιρινά γλυκά και παγωτά
Αυτή την Κυριακή στο Θέμα, μπαίνουμε στην κουζίνα μαζί με τον Άκη Πετρετζίκη και σκαρώνουμε Καλοκαιρινά γλυκά και παγωτά!
Σε αυτό το τεύχος, ο Άκης Πετρετζίκης μας προσκαλεί στην πιο γλυκιά καλοκαιρινή κουζίνα και μας δείχνει πώς να φτιάξουμε εύκολα και εντυπωσιακά γλυκά ψυγείου, παγωτά, σορμπέ και γρανίτες που θα λατρέψουν όλοι. Με σοκολάτα, φρούτα, κρέμες, μπισκότα και αρώματα καλοκαιριού, δημιουργούμε δροσερές λιχουδιές για κάθε στιγμή.
Παράλληλα, ανακαλύπτουμε τα μυστικά του παγωτού και ταξιδεύουμε στις πιο συναρπαστικές παγωμένες γεύσεις του κόσμου.
Γιατί καλοκαίρι χωρίς γλυκό… απλά δεν γίνεται!
Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.
Ανακάλυψη: Αν δεν τα ξέρεις, θα εντυπωσιαστείς!
Fun facts και άγνωστες πληροφορίες για χωνάκια, ξυλάκια και κυπελάκια που κρύβουν μικρές εκπλήξεις και αλλάζουν τον τρόπο που απολαμβάνουμε κάθε μπουκιά.
WORKSHOP 1.0: Θέλω και τα δύο!
Γλυκό ή παγωτό; Και τα δύο! Σκάναρε το QR code και φτιάξε τις λαχταριστές συνταγές του Άκη που συνδυάζουν δύο αγαπημένες απολαύσεις σε μία μοναδική μπουκιά.
Ταξίδι: Ένα γλυκό ταξίδι στον κόσμο
Τι παγωτά απολαμβάνουν οι υπόλοιποι λαοί του κόσμου; Πάμε βόλτα στα μέρη τους για να δούμε τι προτιμούν...
Και οι απίθανες συνταγές του Άκη, που είναι ιδανικές για αυτήν την εποχή, ειδικά τώρα που το καλοκαίρι είναι εδώ:
01. Γλυκά ψυγείου
Το καλοκαίρι το ψυγείο γίνεται ο καλύτερος σύμμαχός μας! Δροσερές πανακότες, γιαουρτογλυκά, μπισκοτογλυκά, καρλότα και cheesecake μάς δίνουν όλους τους λόγους για να μπούμε στην κουζίνα και να τα δημιουργήσουμε!
Healthy γιαουρτογλυκό με φράουλες, Γλυκό ψυγείου με ζελέ ανανά και φρυγανιά, Γιαουρτογλυκό με ανάμεικτα φρούτα, Cheesecake με μαρμελάδα φράουλα, Μωσαϊκό, Μπισκοτογλυκό Black Forest, Πανακότα με μαστίχα και κρέμα λάιμ, Καρλότα λεμόνι
02. Εύκολα παγωτά
Το σπιτικό παγωτό είναι πιο εύκολο απ’ όσο νομίζετε! Ο Άκης ετοίμασε συνταγές για παγωτάρες, τούρτες παγωτό, ξυλάκια, σάντουιτς, semifreddo και παρφέ που θα σας κάνουν να τολμήσετε να τα φτιάξετε όλα στο σπίτι!
Τούρτα παγωτό καραμέλα, Παρφέ βανίλιας με σάλτσα φράουλας, Παγωτό εκμέκ κανταΐφι, Παγωτό καραμέλα με πεκάν, Παγωτό σάντουιτς, Semifreddo Dubai Chocolate, Παγωτό φράουλα σε ξυλάκι
03. Γρανίτες & σορμπέ
Καλοκαίρι σημαίνει γρανίτες και σορμπέ! Δροσερές, αρωματικές και γεμάτες γεύση, με φρούτα και συνδυασμούς που απογειώνουν κάθε στιγμή. Ποια θα δοκιμάσετε πρώτη;
Γρανίτα φράουλα χωρίς ζάχαρη, Γρανίτα λεμόνι, Σορμπέ λάιμ-δυόσμος, Σορμπέ πεπόνι, Σορμπέ ροδάκινο
Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.
Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα!
Μην το χάσετε!
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