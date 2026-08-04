Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Η Ανδρομάχη φωτογραφίζεται σε παραλία στην Κυλλήνη με το φως του σούρουπου: «Γίνε η ηλιαχτίδα στη ζωή σου ρε»
Η Ανδρομάχη φωτογραφίζεται σε παραλία στην Κυλλήνη με το φως του σούρουπου: «Γίνε η ηλιαχτίδα στη ζωή σου ρε»
Δείτε τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Ανδρομάχη στο Instagram
Στην Κυλλήνη βρέθηκε χθες, Δευτέρα, η Ανδρομάχη, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δίνει για φωτογραφίες το φως όταν σουρουπώνει.
Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα πορτοκαλί μπικίνι και πόζαρε χαμογελαστή μπροστά στον φακό.
Δεν έχασε, δε, την ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα στους χιλιάδες followers της στα social media.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του άλμπουμ που ανήρτησε, «γίνε η ηλιακτίδα στην ζωή σου ρεεε🧡».
Η ανάρτηση της Ανδρομάχης από την Κυλλήνη
Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα πορτοκαλί μπικίνι και πόζαρε χαμογελαστή μπροστά στον φακό.
Δεν έχασε, δε, την ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα στους χιλιάδες followers της στα social media.
Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του άλμπουμ που ανήρτησε, «γίνε η ηλιακτίδα στην ζωή σου ρεεε🧡».
Η ανάρτηση της Ανδρομάχης από την Κυλλήνη
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