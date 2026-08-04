Η Ανδρομάχη φωτογραφίζεται σε παραλία στην Κυλλήνη με το φως του σούρουπου: «Γίνε η ηλιαχτίδα στη ζωή σου ρε»
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Ανδρομάχη Τραγουδίστρια Instagram Κυλλήνη

Η Ανδρομάχη φωτογραφίζεται σε παραλία στην Κυλλήνη με το φως του σούρουπου: «Γίνε η ηλιαχτίδα στη ζωή σου ρε»

Δείτε τις φωτογραφίες που ανήρτησε η Ανδρομάχη στο Instagram

Η Ανδρομάχη φωτογραφίζεται σε παραλία στην Κυλλήνη με το φως του σούρουπου: «Γίνε η ηλιαχτίδα στη ζωή σου ρε»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Κυλλήνη βρέθηκε χθες, Δευτέρα, η Ανδρομάχη, η οποία δεν έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δίνει για φωτογραφίες το φως όταν σουρουπώνει.

Η τραγουδίστρια φόρεσε ένα πορτοκαλί μπικίνι και πόζαρε χαμογελαστή μπροστά στον φακό.

Η Ανδρομάχη φωτογραφίζεται σε παραλία στην Κυλλήνη με το φως του σούρουπου: «Γίνε η ηλιαχτίδα στη ζωή σου ρε»
Η Ανδρομάχη φωτογραφίζεται σε παραλία στην Κυλλήνη με το φως του σούρουπου: «Γίνε η ηλιαχτίδα στη ζωή σου ρε»
Η Ανδρομάχη φωτογραφίζεται σε παραλία στην Κυλλήνη με το φως του σούρουπου: «Γίνε η ηλιαχτίδα στη ζωή σου ρε»


Δεν έχασε, δε, την ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα στους χιλιάδες followers της στα social media.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα του άλμπουμ που ανήρτησε, «γίνε η ηλιακτίδα στην ζωή σου ρεεε🧡».

Η ανάρτηση της Ανδρομάχης από την Κυλλήνη

4 ΣΧΟΛΙΑ

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