Κορωπί: 41χρονη κατήγγειλε πως φίλος της, την παρέσυρε με το αυτοκίνητο - Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ
Κορωπί: 41χρονη κατήγγειλε πως φίλος της, την παρέσυρε με το αυτοκίνητο - Μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα, ενώ ο άνδρας αναζητείται

Επίθεση από έναν φίλο της κατήγγειλε πως δέχθηκε το απόγευμα της Κυριακής (9/11) μία γυναίκα 41 ετών στο Κορωπί.

Συγκεκριμένα, η 41χρονη επικοινώνησε χθες, λίγο πριν τις 20.00, με τις Αρχές και ανέφερε πως έπειτα από ένα φραστικό επεισόδιο που είχε με έναν φίλος της, 61 ετών, εκείνος την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Η γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στα κάτω άκρα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΚΑΤ, ενώ ο άνδρας αναζητείται. Σημειώνεται πως, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα αίτια της επίθεσης.

