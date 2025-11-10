Καιρός - Κολυδάς: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες σε Άρτα, Ιόνιο και Λακωνία - Σε επιφυλακή 8 περιοχές, πότε θα βρέξει στην Αττική
Καιρός - Κολυδάς: Προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες σε Άρτα, Ιόνιο και Λακωνία - Σε επιφυλακή 8 περιοχές, πότε θα βρέξει στην Αττική
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας τη Δευτέρα 10/11
Ιδιαίτερη προσοχή συνιστούν οι μετεωρολόγοι για το επόμενο 24ωρο, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ, αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται αρχικά στα δυτικά και βόρεια τμήματα.
Διαβάστε επίσης: H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα, πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
Ειδικότερα, μεγάλα ύψη βροχής, λόγω της κακοκαιρίας, αναμένονται σε:
-Κέρκυρα,
-Άρτα,
-Αιτωλοακαρνανία,
-Λακωνία, καθώς και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.
Από τη βόρεια Ελλάδα, προσοχή χρειάζεται σε περιοχές των νομών Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, κυρίως στα παράκτια τμήματα όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα και επίμονα.
- Λόγω των ισχυρών κατά τόπους βροχών και των καταιγίδων, απαιτείται αυξημένη προσοχή στην κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
- Στην Αττική, πέρα από τις βροχές, θα εκδηλωθούν και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες».
Τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται αρχικά στα δυτικά και βόρεια τμήματα.
Διαβάστε επίσης: H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα, πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
Ειδικότερα, μεγάλα ύψη βροχής, λόγω της κακοκαιρίας, αναμένονται σε:
-Κέρκυρα,
-Άρτα,
-Αιτωλοακαρνανία,
-Λακωνία, καθώς και στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου.
Από τη βόρεια Ελλάδα, προσοχή χρειάζεται σε περιοχές των νομών Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, κυρίως στα παράκτια τμήματα όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι έντονα και επίμονα.
Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή… pic.twitter.com/UVTTIxwCTv— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 9, 2025
Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό σήμεραΣύμφωνα με όσα προβλέπει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος «στη Δυτική Ελλάδα οι βροχές κατά τόπους θα είναι έντονες και θα έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια. Πέρα από τον όποιο κίνδυνο των αιφνίδιων πλημμυρών, είναι πιθανή η συσσώρευση αυξημένων ποσοτήτων νερού στα χαμηλότερα σημεία των λεκανών απορροής και των πεδιάδων, λόγω κορεσμένου εδάφους.
- Λόγω των ισχυρών κατά τόπους βροχών και των καταιγίδων, απαιτείται αυξημένη προσοχή στην κεντροανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
- Στην Αττική, πέρα από τις βροχές, θα εκδηλωθούν και καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες».
Χάρτες με την εξέλιξη της κακοκαιρίας
Σήμερα Δευτέρα (10-11-25) αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες:
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού
α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά
β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο
γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία
δ. από το απόγευμα στη Θράκη.
3. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
Καιρός meteo: Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια τη Δευτέρα 10/11Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τη Δευτέρα 10/11 αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Αιτία για αυτή την αλλαγή του καιρού είναι η κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από την περιοχή της Νότιας Ιταλίας προς την Βόρεια Ελλάδα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11. Πιο αναλυτικά κατά τη διάρκεια της Δευτέρας (10/11) αναμένουμε:
- Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο.
- Οι βροχές και οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα κυρίως της Ηπείρου, του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Αν. Μακεδονίας και της Θράκης θα είναι έντονες και θα συνοδεύονται από σημαντικά ύψη βροχής.
- Οι καταιγίδες κατά τόπους στο Ιόνιο, στην Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) θα είναι ισχυρές και είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.
- Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index – RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το αναμενόμενο επεισόδιο βροχόπτωσης κατά τη διάρκεια της Δευτέρας 10/11 κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ σημαντική).
Στον παρακάτω χάρτη παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος αθροιστικός υετός 24ώρου για τη Δευτέρα 10/11/2025.
Ειδήσεις σήμερα:
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
H κακοκαιρία χτύπησε Πρέβεζα και Βόνιτσα: Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες - Από το μεσημέρι στην Αττική
«Πήγαινε στο στενό και κάνε τη δουλειά σου» - Με ορμητήριο ιερό ναό στις Τρεις Γέφυρες διακινούσε τα ναρκωτικά ο παλαιοημερολογίτης ρασοφόρος
Οι αποφάσεις και οι υπολογισμοί Σαμαρά για νέο κόμμα και η αντίδραση της ΝΔ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα