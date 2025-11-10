Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Μεθυσμένος στη Θεσσαλονίκη έπεσε με το ΙΧ του σε γερανό και τραυμάτισε τον οδηγό του
Το τροχαιό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Κορδελιό ενώ ο γερανός «σήκωνε» ένα αυτοκίνητο
Στη σύλληψη ενός 41χρονου ο οποίος προκάλεσε τροχαίο με τραυματισμό όντας μεθυσμένος, προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.
Η σύλληψη του 41χρονου έγινε στο Κορδελιό αφού περίπου στις 23:30 προσέκρουσε με το ΙΧ του σε γερανοφόρο όχημα που εκείνη τη στιγμή «σήκωνε» ένα αυτοκίνητο στην οδό Μοναστηρίου.
Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν το αυτοκίνητο να χτυπήσει τον οδηγό του γερανού και να τον τραυματίσει.
Ο 41χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ από τους αστυνομικούς της Τροχαίας και διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Με πληροφορίες από thestival.gr
