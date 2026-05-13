Θεσσαλονίκη: 16 χρόνια κάθειρξη στον Παλαιστίνιο που κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική υστέρηση
Στο άκουσμα της απόφασης απευθυνόμενος προς την έδρα του δικαστηρίου ανέφερε ότι «με αυτήν την ποινή με έχετε ισοπεδώσει»

Στράτος Λούβαρης
Συνολική ποινή κάθειρξης 16 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης στον 44χρονο Παλαιστίνιο που κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση ενός 14χρονου κοριτσιού με νοητική υστέρηση.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος, κατά πλειοψηφία, για κατάχρηση ατόμου ανικάνου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και για γενετήσια πράξη με ανηλίκους ή ενώπιόν τους. Το δικαστήριο αποφάσισε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του προτέρου εντίμου βίου και η έφεση του να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Στο άκουσμα της απόφασης και ότι επιστρέφει στη φυλακή ο 44χρονος απευθυνόμενος προς την έδρα του δικαστηρίου ανέφερε ότι «με αυτήν την ποινή με έχετε ισοπεδώσει».

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 2025 μετά από καταγγελία που υπέβαλαν στις Αρχές η ανήλικη μαζί με την μητέρα της. Όπως είχαν περιγράψει, οι καταγγελλόμενες πράξεις έγιναν έξω από παρεκκλήσι σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η ανήλικη, η οποία είχε εξεταστεί παρουσία παιδοψυχολόγου, κατήγγειλε ότι ο άνδρας τον οποίο γνώριζε εξ όψεως, αφού την πλησίασε στη συνέχεια την έπεισε να την ακολουθήσει στο παρακείμενο εκκλησάκι. Εκεί φαίνεται ότι προχώρησε σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της, εκμεταλλευόμενος την αναπηρία της, παρόλο που το κορίτσι αρνήθηκε.

Ο ίδιος στην απολογία του αρνήθηκε ότι κακοποίησε σεξουαλικά την ανήλικη και υποστήριξε ότι πίστευε πως ήταν 17 ετών.
