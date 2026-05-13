Τριήμερο πένθος στον δήμο Ηλιούπολης μετά την τραγωδία με τις 17χρονες
Ο δήμαρχος κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος, «εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης»
Τριήμερο δημοτικό πένθος κηρύχθηκε στον δήμο Ηλιούπολης, μετά την είδηση της απόπειρας αυτοκτονίας δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 17 ετών, και του θανάτου ενός εξ αυτών.
«Ο δήμαρχος κηρύσσει τριήμερο δημοτικό πένθος από σήμερα, Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, έως και την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη της δημοτικής αρχής και της τοπικής κοινωνίας ως ελάχιστη ένδειξη τιμής, σεβασμού και συμπαράστασης για τον πρόωρο θάνατο της 17χρονης συμπολίτισσάς μας», είπε.
Κατά τη διάρκεια του τοπικού πένθους:
- Οι σημαίες στα δημοτικά καταστήματα και στα κτίρια του Δήμου θα κυματίζουν μεσίστιες.
- Αναβάλλονται όλες οι εορταστικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Δήμου.
- Οι δημοτικές υπηρεσίες καλούνται να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή.
