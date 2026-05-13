ΕΣΡ για την τραγωδία της Ηλιούπολης: Να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων

Σεβασμό και μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών ζητάει το ΕΣΡ
από τα κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αφορμή για την ανακοίνωσή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης στάθηκαν η δημοσιογραφική κάλυψη της τραγωδίας της Ηλιούπολης
όπου δύο 17χρονες έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας αλλά και του σοβαρό τραυματισμό του παίκτη του Survivor
.
Η ανακοίνωση του ΕΣΡ έρχεται λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη
ο οποίος ζήτησε την άμεση απόσυρση βίντεο που αναπαράγεται τις τελευταίες ώρες από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από την ταράτσα πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη, κάνοντας λόγο για υλικό που κρίνεται από ειδικούς ως «βαθύτατα προβληματικό και επικίνδυνο
».
Η ανακοίνωση η οποία διευκρινίζεται πως απευθύνεται σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας της χώρας, αναφέρει:
Με βάσει την ισχύουσα νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 2 του Συντάγματος, 3 παρ. 1 του Κανονισμού 2/1991 του ΕΣΡ, 9 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003, 3 παρ. 3 του Ν. 4173/2013, 6 παρ. 1 του Π.Δ. 77/2003, 7 του Π.Δ. 77/2003, 5 του Π.Δ. 77/2003, 8 παρ. 1 εδ. α του Π.Δ. 77/2003, 9 παρ. 6 του Ν. 4779/2021, 14 παρ. 2 του Π.Δ. 77/2003 παρακαλείσθε, ενόψει της έκτακτης συγκυρίας των τραγικών γεγονότων που απασχολούν την επικαιρότητα, να ασκήσετε την δέουσα εποπτεία κατά την παρουσίαση των γεγονότων αυτών, ώστε να μην υπάρξει υπέρβαση του αναγκαίου μέτρου για την ενημέρωση του κοινού, και να τηρήσετε κατά τη μετάδοση του προγράμματός σας την ισχύουσα νομοθεσία και δη να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλιστεί, ιδίως:
α) ο σεβασμός της προσωπικότητας αναφερομένων σε εκπομπές προσώπων,
β) ο σεβασμός της μνήμης νεκρού,
γ) η αδιάκριτη παρέμβαση σε προσωπικό πόνο ή πένθος,
δ) η αποφυγή πρόκλησης πόνου στους οικείους των εικονιζόμενων,
δ) η ακριβής μετάδοση γεγονότων με προσοχή και αίσθημα ευθύνης,
ε) η μετάδοση έγκυρων και επιβεβαιωμένων πληροφοριών και
στ) η αποφυγή δραματοποιημένης παρουσίασης γεγονότων.