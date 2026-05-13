Ένταλμα σύλληψης 47χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας του 33χρονου συγχωριανού του στην Μεσσαρά

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή (15/05) πήρε ο 47χρονος από χωριό της Μεσσαράς
που συνελήφθη χθες Τρίτη, μετά την έκδοση εντάλματος
σε βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η υπόθεση αφορά σοβαρό τραυματισμό ενός 33χρονου ο οποίος είχε καταγγείλει τον συγχωριανό του πως τον παρέσυρε σκόπιμα με το αυτοκίνητο του.
Ο 33χρονος είχε περιγράψει στο Cretalive
ότι ο 47χρονος συγχωριανός του κινήθηκε εναντίον του με πρόθεση, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Ο νεαρός άνδρας είχε υποστεί κατάγματα στη λεκάνη και σοβαρό τραυματισμό στο πόδι, με αποτέλεσμα να παραμένει καθηλωμένος στο κρεβάτι για μεγάλο χρονικό διάστημα, και μάλιστα λίγο πριν τον γάμο του.
Το περιστατικό σημειώθηκε τη Μεγάλη Εβδομάδα σε χωριό της Μεσσαράς, ενώ οι σχέσεις των δύο πλευρών φέρεται να ήταν τεταμένες εδώ και χρόνια εξαιτίας κτηματικών διαφορών.
Ο 33χρονος είχε περιγράψει ότι την επίμαχη ημέρα οδήγησε μέχρι το διπλανό χωριό για να αγοράσει καφέ από συγκεκριμένο καφενείο. Φθάνοντας, είδε τον 47χρονο να κάθεται απ’ έξω με τον καφετζή. Επέλεξε, όπως λέει, να μην σταματήσει. Χαιρέτησε εν κινήσει τον καφετζή και συνέχισε την πορεία του προς το επόμενο χωριό. Σταμάτησε στην πλατεία…
Ήταν περίπου 2 το μεσημέρι. Κατέβηκε να ρίξει νερό στο πρόσωπο του καθώς ένιωσε κάποια αδιαθεσία. Ήθελε, όμως, να παρέλθουν και λίγα λεπτά μήπως στη διαδρομή για το σπίτι, σταματούσε τελικά για τον καφέ, εφόσον στο μεσοδιάστημα είχε αποχωρήσει ο 47χρονος. Είπε ότι, όπως στεκόταν δίπλα στο αυτοκίνητο του, αντιλήφθηκε να έρχεται όχημα. Κοιτάχτηκαν με τον οδηγό και τότε συνειδητοποίησε ότι ήταν ο 47χρονος.
«Επειδή μέχρι να με αντιληφθεί, με προσπέρασε,
πάτησε φρένο και έκανε όπισθεν να με εμβολίσει με το αυτοκίνητο.
Χωρίς να ειπωθεί κάτι. Έκανα άκρη και κόλλησα στην πόρτα του οδηγού. Τότε, έβαλε πρώτη και έκανε και δεύτερη προσπάθεια να με χτυπήσει. Άνοιξα την πόρτα να προστατευθώ γιατί δεν προλάβαινα να επιβιβαστώ. Με μαγκάνισε (εγκλώβισε) ανάμεσα στην πόρτα και το κολονάκι του αυτοκινήτου. Έφυγε γκαζωμένος. Εγώ μισερωμένος (σακατεμένος) μπήκα, όπως μπορούσα, στο αυτοκίνητο να φύγω από το σημείο γιατί φοβήθηκα και πήρα τηλέφωνο τους δικούς μου».
47χρονος: «θέλουν να με εμπλέξουν άδικα. Είναι όλα ψεύδη»
Ο 47χρονος που καταγγέλλεται ως δράστης, αρνείται όσα του αποδίδονται σε βάρος του, κάνοντας λόγο για «ψεύδη». «Επιχειρούν να με εμπλέξουν άδικα σε δικαστικές περιπέτειες»
φέρεται να υποστήριξε στην προανακριτική του απολογία.
Προανακριτικά ανέφερε ότι με τον συνοδηγό πήγαιναν κανονικά στην πορεία τους, όταν αντιλήφθηκαν να κάνει αναστροφή με σπινιαρίσματα προπορευόμενο όχημα. Κατάλαβαν στην συνέχεια ότι ήταν ο 33χρονος. Περνώντας δίπλα από το δικό του αυτοκίνητο, ο έτερος οδηγός σταμάτησε και απρόκλητα άρχισε να τον εξυβρίζει και να τον απειλεί.
Φοβούμενος για την ζωή του και για την σωματική του ακεραιότητα, ισχυρίζεται ότι έφυγε από το σημείο.
«Ο τραυματισμός του δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε μένα.
Μόλις πληροφορήθηκα ότι είχε χτυπήσει και ότι με αναζητούσατε, κάλεσα στο νοσοκομείο για να ενημερωθώ για την κατάσταση της υγείας του και προσήλθα αμέσως ενώπιον σας. Ζητάω την προστασία σας..». Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η προανακριτική κατάθεση του συνοδηγού. Ο 47χρονος φέρεται να ζήτησε την ποινική δίωξη του 33χρονου για τις πράξεις της απειλής, της εξύβρισης, της ψευδούς κατάθεσης και ψευδούς καταμήνυσης.