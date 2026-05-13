Ετοιμαζόταν να ρίξει παράνομα στην αγορά σχεδόν 20.000 αναβολικά χάπια αλλά συνελήφθη στην Ροδόπη
ΕΛΛΑΔΑ
σύλληψη Αναβολικά Ροδόπη

Ετοιμαζόταν να ρίξει παράνομα στην αγορά σχεδόν 20.000 αναβολικά χάπια αλλά συνελήφθη στην Ροδόπη

Τα είχε κρύψει σε ειδική κρύπτη στο αυτοκίνητό του, η αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 100.000 έως 160.000 ευρώ

Ετοιμαζόταν να ρίξει παράνομα στην αγορά σχεδόν 20.000 αναβολικά χάπια αλλά συνελήφθη στην Ροδόπη
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από χθες, Τρίτη αλλοδαπός ο οποίος δραστηριοποιούταν στη διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Ροδόπης, το μεσημέρι της Τρίτης, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Κομοτηνής ενώ κατασχέθηκαν σχεδόν 20.000 αναβολικά χάπια.

Αναλυτικότερα έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά αναβολικών σκευασμάτων από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, εντόπισαν τον αλλοδαπό δράστη να οδηγεί το όχημά του.

13052026 Συλληψη αλλοδαπού που δραστηριοποιούνταν στη μεταφορά αναβολικών σκευασμάτων

Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα, σε κρύπτες του εσωτερικού του οχήματος, 19.050 δισκία και 1.941 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, τα οποία και κατασχέθηκαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία των ανωτέρω κατασχεθέντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 100.000 έως 160.000 ευρώ περίπου.

Κατασχέθηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των 1.740 ευρώ και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Thema Insights

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

Πάνω από 90.000 θεατές στην «επική» συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ με Αποκλειστικό Χορηγό την COSMOTE TELEKOM

Περισσότεροι από 90.000 θεατές, αριθμός ρεκόρ για προσέλευση σε live συναυλία στην Ελλάδα σύμφωνα με τη διοργάνωση, απόλαυσαν από κοντά τη συναυλία των θρυλικών Metallica στην Αθήνα, που αποτέλεσε την έναρξη της ευρωπαϊκής τους περιοδείας και την οποία στήριξε ως Αποκλειστικός Χορηγός η COSMOTE TELEKOM

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης