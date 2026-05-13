Ετοιμαζόταν να ρίξει παράνομα στην αγορά σχεδόν 20.000 αναβολικά χάπια αλλά συνελήφθη στην Ροδόπη
Τα είχε κρύψει σε ειδική κρύπτη στο αυτοκίνητό του, η αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 100.000 έως 160.000 ευρώ
Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από χθες, Τρίτη αλλοδαπός ο οποίος δραστηριοποιούταν στη διακίνηση αναβολικών σκευασμάτων με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε σε περιοχή της Ροδόπης, το μεσημέρι της Τρίτης, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Κομοτηνής ενώ κατασχέθηκαν σχεδόν 20.000 αναβολικά χάπια.
Αναλυτικότερα έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη μεταφορά αναβολικών σκευασμάτων από την Ελλάδα στη Βουλγαρία, οι αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, εντόπισαν τον αλλοδαπό δράστη να οδηγεί το όχημά του.
Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα, σε κρύπτες του εσωτερικού του οχήματος, 19.050 δισκία και 1.941 ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών, τα οποία και κατασχέθηκαν.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξία των ανωτέρω κατασχεθέντων εκτιμάται στο χρηματικό ποσό των 100.000 έως 160.000 ευρώ περίπου.
Κατασχέθηκαν επίσης το χρηματικό ποσό των 1.740 ευρώ και το όχημα που χρησιμοποίησε ο δράστης.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.
