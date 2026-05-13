Στους 68.788 ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ για το 2026-2027

Στους 68.788 διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός των εισακτέων
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, σύμφωνα με τη νέα υπουργική απόφαση που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Η απόφαση, με αριθμό Φ.253.1/58085/A5/12-05-2026, έχει ήδη αποσταλεί για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καθορίζει τις θέσεις εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα και εισαγωγική κατεύθυνση για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Η φετινή κατανομή επιβεβαιώνει τη διατήρηση του συνολικού αριθμού εισακτέων στα ίδια ακριβώς επίπεδα με την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, καθώς και για το 2025-2026 είχαν προβλεφθεί επίσης 68.788 θέσεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας.
Η σταθερότητα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τη μικρή μείωση, που είχε καταγραφεί πέρυσι σε σχέση με το 2024-2025. Συγκεκριμένα, το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 ο αριθμός των εισακτέων είχε ανέλθει σε 68.851, δηλαδή 63 περισσότερες θέσεις από το 2025-2026 και το 2026-2027.
Τι δείχνει η σύγκριση με τα προηγούμενα έτη
Η εικόνα των τελευταίων τριών ετών αποτυπώνει μια σαφή τάση σταθεροποίησης του αριθμού των θέσεων στην ανώτατη εκπαίδευση:
2024-2025: 68.851 εισακτέοι
2025-2026: 68.788 εισακτέοι
2026-2027: 68.788 εισακτέοι
Η διαφορά μεταξύ της φετινής και της περσινής χρονιάς είναι μηδενική στο σύνολο, γεγονός που δείχνει ότι το υπουργείο διατηρεί την ίδια κεντρική πολιτική ως προς τη συνολική πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, αναμένονται επιμέρους ανακατανομές θέσεων σε συγκεκριμένα τμήματα και σχολές, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδρύματος και τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Οι αναλυτικές κατανομές
Αν και το συνολικό νούμερο παραμένει αμετάβλητο, το ενδιαφέρον των υποψηφίων στρέφεται πλέον στις αναλυτικές κατανομές ανά τμήμα, καθώς εκεί καταγράφονται συνήθως οι ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Οι αυξομειώσεις σε σχολές υψηλής ζήτησης, όπως Πολυτεχνικές, Νομικές, Ιατρικές ή Περιφερειακά Τμήματα, επηρεάζουν άμεσα τον ανταγωνισμό και τελικά τις βάσεις εισαγωγής.
Για τους μαθητές, που αυτή την περίοδο προετοιμάζονται για τις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026, η ανακοίνωση σηματοδοτεί ότι το γενικό πλαίσιο παραμένει σταθερό, χωρίς αιφνιδιασμούς ως προς τον συνολικό αριθμό θέσεων. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι βάσεις θα κινηθούν στα ίδια επίπεδα, καθώς αυτές επηρεάζονται κυρίως από τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων και τις επιδόσεις των υποψηφίων.
Δείτε τη σχετική υπουργική απόφαση με τις αναλυτικές κατανομές ανά τμήμα:
https://www.minedu.gov.gr