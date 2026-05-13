Μανώλης Κόντος (Austriacard): «Με τη DNP θα δημιουργηθεί μία παγκόσμια ηγετική δύναμη στις λύσεις ασφαλούς ταυτοποίησης και πληρωμών»
Μανώλης Κόντος (Austriacard): «Με τη DNP θα δημιουργηθεί μία παγκόσμια ηγετική δύναμη στις λύσεις ασφαλούς ταυτοποίησης και πληρωμών»
Η δημόσια πρόταση των 364 εκατ. ευρώ από τη ιαπωνική DNP συνοδεύεται από δέσμευση Λύκου για το 74,6%, «πάγωμα» του μερίσματος και σχέδιο δημιουργίας ενός διεθνούς ομίλου τεχνολογίας ασφαλών συναλλαγών και ψηφιακής ταυτοποίησης
Σε μία συμφωνία που, όπως είπε, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας «παγκόσμιας ηγετικής δύναμης» στις λύσεις ασφαλούς ταυτοποίησης, καρτών πληρωμών και τεχνολογικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της AUSTRIACARD HOLDINGS, Μανώλης Κόντος, σχολιάζοντας για πρώτη φορά τη δημόσια πρόταση που υπέβαλε η ιαπωνική Dai Nippon Printing για την εξαγορά της εταιρείας.
Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026, ο κ. Κόντος ξεκαθάρισε ότι η διοίκηση δεν πρόκειται προς το παρόν να σχολιάσει ζητήματα αποτίμησης ή να τοποθετηθεί σχετικά με το αν οι μέτοχοι θα πρέπει να αποδεχθούν ή όχι τη δημόσια πρόταση, μέχρι να δημοσιευθεί το επίσημο ενημερωτικό έγγραφο της διαδικασίας εξαγοράς.
Ο επικεφαλής της Austriacard σημείωσε ότι η DNP αποτελεί έναν παγκόσμιο τεχνολογικό και βιομηχανικό όμιλο με έδρα το Τόκιο, ιστορία που ξεκινά από το 1876, παρουσία στο χρηματιστήριο του Τόκιο και περίπου 36.000 εργαζόμενους διεθνώς, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις εκτυπώσεις και τις «έξυπνες» κάρτες έως τις λύσεις ταυτοποίησης, ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα α’ τριμήνου 2026, ο κ. Κόντος ξεκαθάρισε ότι η διοίκηση δεν πρόκειται προς το παρόν να σχολιάσει ζητήματα αποτίμησης ή να τοποθετηθεί σχετικά με το αν οι μέτοχοι θα πρέπει να αποδεχθούν ή όχι τη δημόσια πρόταση, μέχρι να δημοσιευθεί το επίσημο ενημερωτικό έγγραφο της διαδικασίας εξαγοράς.
Ο επικεφαλής της Austriacard σημείωσε ότι η DNP αποτελεί έναν παγκόσμιο τεχνολογικό και βιομηχανικό όμιλο με έδρα το Τόκιο, ιστορία που ξεκινά από το 1876, παρουσία στο χρηματιστήριο του Τόκιο και περίπου 36.000 εργαζόμενους διεθνώς, με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις εκτυπώσεις και τις «έξυπνες» κάρτες έως τις λύσεις ταυτοποίησης, ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα