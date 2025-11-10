Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας στη Σοφοκλέους
Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας στη Σοφοκλέους
Στο σημείο επιχειρούν έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες - Δεν κινδυνεύουν παρακείμενα κτίρια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο δεύτερου ορόφου οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού Σοφοκλέους στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες. Για την ώρα δεν κινδυνεύουν παρακείμενα κτίρια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους από το ύψος της οδού Αθηνάς.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες. Για την ώρα δεν κινδυνεύουν παρακείμενα κτίρια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους από το ύψος της οδού Αθηνάς.
Ειδήσεις σήμερα:
Επίθεση Σαμαρά σε Μητσοτάκη, Τσίπρα, Μπακογιάννη και... Μέρκελ - Θα ανακοινώσει προσεχώς αν πάει για κόμμα - Βίντεο
Από τα πάνελ των καλτ εκπομπών, στα ράσα και τις «ευλογημένες» συνταγές στο YouTube ο παλαιοημερολογίτης με τα 2 κιλά κοκαΐνης
«Ήσουν πρεζάκιας και τώρα τρέχεις Μαραθώνιο» έλεγα στον εαυτό μου - Η ιστορία δεύτερης ευκαιρίας του Παναγιώτη Καραΐσκου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα