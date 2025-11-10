Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας στη Σοφοκλέους
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Φωτιά Αθήνα

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας στη Σοφοκλέους

Στο σημείο επιχειρούν έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες - Δεν κινδυνεύουν παρακείμενα κτίρια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική

Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας – Διακοπή κυκλοφορίας στη Σοφοκλέους
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο χώρο δεύτερου ορόφου οικοδομής που βρίσκεται επί της οδού Σοφοκλέους στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έσπευσαν έξι οχήματα με 12 πυροσβέστες. Για την ώρα δεν κινδυνεύουν παρακείμενα κτίρια, σύμφωνα με την Πυροσβεστική.

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σοφοκλέους από το ύψος της οδού Αθηνάς.


