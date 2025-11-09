Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
Εξιχνίαση απάτης με πλειστηριασμό ακινήτου – Δύο συλλήψεις στην Αθήνα
Εξιχνίαση απάτης με πλειστηριασμό ακινήτου – Δύο συλλήψεις στην Αθήνα
Ζήτησαν πάνω από 45.000 ευρώ για να μην γίνει μεταβίβαση ακινήτου μετά από πλειστηριασμό
Εξιχνιάστηκε από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών, περίπτωση απάτης με το πρόσχημα αγοράς ακινήτου μέσω πλειστηριασμού.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν, το απόγευμα της Τρίτης (4/11), ένας 39χρονος και μία 29χρονη, κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- απάτη κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών και ψευδή αναφορά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τον περασμένο Αύγουστο, η 29χρονη ήρθε σε επικοινωνία με τους παθόντες όπου τους παρουσιάστηκε ως εργαζόμενη σε εταιρεία με αντικείμενο τους πλειστηριασμούς ακινήτων και τους έπεισε να της παραδώσουν χρηματικό ποσό άνω των 45.000 ευρώ προκειμένου να γίνει η μεταβίβαση ακινήτου μετά από πλειστηριασμό.
Άμεσα η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Αθηνών μόλις έλαβε γνώση για την περίπτωση απάτης, οργάνωσε νέα οικονομική συναλλαγή μεταξύ των παθόντων και της 29χρονης, όπου το μεσημέρι της Τρίτης (4/11), τη συνέλαβαν μόλις παρέλαβε προσημειωμένα χαρτονομίσματα.
Στη συνέχεια σε έρευνα στην οικία της εντόπισαν και συνέλαβαν τον 39χρονο καθώς δήλωσε ψευδώς ότι διαμένει μόνος ενώ εντός ντουλάπας της οικίας, βρέθηκε και κατασχέθηκε πλήθος αποδείξεων αγορών ηλεκτρονικών ειδών και ειδών σπιτιού και ένδυσης, με ποσά άνω των 15.000 ευρώ.
Επιπρόσθετα, εξιχνιάστηκε και άλλη περίπτωση απάτης όπου η 29χρονη παρέλαβε προϊόντα από ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να καταβάλει το ανάλογο χρηματικό ποσό.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
