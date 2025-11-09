Τα νέα μοντέλα της SHOKZ προσφέρουν καθαρό ήχο και πλήρη ελευθερία κινήσεων, συνοδεύοντάς μας σε κάθε δραστηριότητα – από την προπόνηση μέχρι τη βόλτα στην πόλη.
55χρονος συνελήφθη στον Ασπρόπυργο για μόλυνση περιβάλλοντος σε διαλυτήριο αυτοκινήτων
Δείτε φωτογραφίες από το διαλυτήριο στο οποίο έγινε η επιχείρηση της ΕΛΑΣ
Στη σύλληψη ενός 55χρονου για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας προχώρησαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση αποθήκευσης αποβλήτων και διάλυσης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, οι αστυνομικοί έλεγξαν την επιχείρηση και εντόπισαν πλήθος αποβλήτων και αποσυναρμολογημένων οχημάτων ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη ορυκτέλαιων στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.
Ο 55χρονος μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα
