55χρονος συνελήφθη στον Ασπρόπυργο για μόλυνση περιβάλλοντος σε διαλυτήριο αυτοκινήτων
ΕΛΛΑΔΑ
Ασπρόπυργος Σύλληψη Ρύπανση

55χρονος συνελήφθη στον Ασπρόπυργο για μόλυνση περιβάλλοντος σε διαλυτήριο αυτοκινήτων

Δείτε φωτογραφίες από το διαλυτήριο στο οποίο έγινε η επιχείρηση της ΕΛΑΣ

55χρονος συνελήφθη στον Ασπρόπυργο για μόλυνση περιβάλλοντος σε διαλυτήριο αυτοκινήτων
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 55χρονου για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας προχώρησαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε επιχείρηση αποθήκευσης αποβλήτων και διάλυσης οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Σε συνεργασία με τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, οι αστυνομικοί έλεγξαν την επιχείρηση και εντόπισαν πλήθος αποβλήτων και αποσυναρμολογημένων οχημάτων ενώ διαπιστώθηκε η ύπαρξη ορυκτέλαιων στο έδαφος προκαλώντας εκτεταμένη ρύπανση του περιβάλλοντος.

Ο 55χρονος μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα

Δείτε φωτογραφίες

55χρονος συνελήφθη στον Ασπρόπυργο για μόλυνση περιβάλλοντος σε διαλυτήριο αυτοκινήτων
55χρονος συνελήφθη στον Ασπρόπυργο για μόλυνση περιβάλλοντος σε διαλυτήριο αυτοκινήτων


Ειδήσεις σήμερα:

Νέος κύκλος ισχυρός καταιγίδων από το απόγευμα και για 40 ώρες: Οι 7 περιοχές που θα δεχτούν μεγάλα ύψη βροχής - Πότε θα επηρεαστεί η Αττική

Λύθηκε το μυστήριο της viral φωτογραφίας από τη μέρα της ληστείας στο Λούβρο - Ποιος είναι ο «νεαρός με τη φεντόρα»;

Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος στον 42ο Αυθεντικο Μαραθώνιο για δεύτερη φορά στην καριέρα του
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Howden Hellas αρωγός στην πρωτοβουλία του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Η Howden Hellas είχε την τιμή να είναι Χρυσός Χορηγός στο fundraising δείπνο που διοργάνωσε το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, ενισχύοντας το σπουδαίο έργο του Μουσείου για την προστασία της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση γύρω από κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης